Em reunião com secretário de Esporte, Grêmio pontua necessidade de avanço nos treinamentos

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2020

Foto: (Jéssica Maldonado/ Grêmio FBPA)

Em vias de reuniões para tratar sobre a volta do futebol gaúcho, o Grêmio recebeu a visita do secretário estadual do Esporte e Lazer, Francisco Vargas. O encontro teve a presença do presidente Romildo Bolzan Jr., do médico Márcio Dornelles, juntamente com os diretores de futebol, Celson Matte e Cláudio Evangelista Tavares, onde foram detalhados os procedimentos de protocolo adotado para a realização das atividades no CT Luiz Carvalho e pontuado a necessidade de se avançar nos treinos.

“Estão sendo seguidos rigorosamente todos os protocolos e controles sanitários. Aos profissionais do CT estão sendo disponibilizados o máximo de recursos para que o ambiente seja extremante seguro. O Centro de Treinamento mantém a excelência em todos os serviços e cuidados necessários para afastar qualquer possibilidade de contaminação”, explanou o presidente Bolzan.

Durante o encontro, o médico Márcio Dornelles deu detalhes sobre as atividades realizadas com os jogadores e pontou que é necessário dar um passo a mais nos treinos: “Os treinos foram divididos em três fases: adaptativo, físico e atividade com bola. Estamos prontos para passar para uma próxima fase. Precisamos dar um passo à frente na questão da treinabilidade. Evoluir no trabalho para que não tenhamos processos de lesões por sobrecarga de treinos físicos”.

Em entrevista à Rádio Grenal, nesta quinta-feira, o vice de futebol Paulo Luz também reforçou a prerrogativa de que se é necessário poder realizar treinos coletivos, ainda de que maneira cautelosa: “Estamos concluindo a sétima semana de treinos. O que nós queremos para preservar nossos atletas é que se possa fazer mini-coletivos. Para que eles comecem a fazer o prático da bola.”

Por conta de Porto Alegre está classificada como bandeira laranja, de risco médio, a partir do modelo de distanciamento controlado do Estado, somente, neste momento, é permito a realização de treinos de forma individualizada entre os atletas.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

