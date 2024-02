Rio Grande do Sul Em visita à Festa Nacional da Uva, governador gaúcho anuncia reforço no efetivo da Brigada Militar em Caxias do Sul

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2024

Evento prossegue até o dia 3 de março, totalizando 18 dias de atividades. (Foto: Gustavo Mansur/Secom-RS)

Presente em Caxias do Sul para a abertura oficial da 34ª Festa Nacional da Uva, o governador Eduardo Leite anunciou a ampliação do efetivo destinado ao policiamento ostensivo da cidade, a mais populosa da Serra Gaúcha e segunda no ranking estadual, com quase 520 mil habitantes. A promessa é de 100 novos brigadianos até o fim do semestre.

O chefe do Executivo também palestrou na Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) local. Em sua fala, a citação de conquistas de seu governo para a região, como investimentos em infraestrutura a partir da concessão do chamado “Bloco 3” de rodovias. As duplicações de trechos considerados importantes serão iniciadas pela empresa gestora ainda neste ano.

Ele voltou a enaltecer, ainda, o esforço de seu mandato para ajustar as contas (pagamento em dia do salário do funcionalismo, de hospitais e de fornecedores, dentre ouras ações): “Realizamos as mais profundas reformas já feitas dentre todos os Estados, mas o Rio Grande do Sul continua a enfrentar desafios para a melhoria de sua competitividade”.

Evento

Em uma edição que também comemora os 150 anos da chegada dos primeiros imigrantes italianos à Serra Gaúcha, a cidade de Caxias do Sul recebe a partir desta quinta-feira (15) a 34ª Festa Nacional da Uva. A feira – uma das mais tradicionais do País – prossegue até o dia 3 de março no Parque de Eventos, totalizando 18 dias de atividades variadas.

A programação inclui atrações culturais (algumas com entrada franca), empresariais, lúdicas e gastronômicas, em diversos ambientes nos pavilhões da rua Ludovico Cavinato nº 1.431 (bairro Nossa Senhora da Saúde). Esses e outros detalhes podem ser conferidos no site festadauva.com.br.

Além de ser um local de lazer e diversão, a Festa Nacional da Uva movimenta a economia regional, com as feiras agroindustrial e multissetorial. São aproximadamente 400 expositores , que apresentarão seus produtos e serviços ao público durante a programação.

Eduardo Leite percorreu os pavilhões, interagiu com participantes e salientou a importância de uma feira que celebra as raízes italianas na formação do povo gaúcho e a força da economia local:

“Os italianos trouxeram consigo as sementes da videira e também o espírito de um trabalho árduo, de determinação e perseverança. Hoje, olhamos para o sucesso de tantos empreendimentos na região e percebemos o quanto isso é fruto da herança deixada por aqueles que aqui chegaram há 150 anos”.

O Rio Grande do Sul é o maior produtor da fruta, respondendo por aproximadamente 50% da produção nacional. Também abriga cerca de 90% da elaboração de vinhos e sucos de uva no País.

Oliva

Eduardo Leite também compareceu à 12ª Abertura da Colheita da Oliva, em Gramado (Serra Gaúcha), nessa sexta-feira (16). A edição deste ano teve como local a propriedade Olivas de Gramado. Ao lado do secretário estadual Giovani Feltes (Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação) e de outras autoridades, ele participou de uma colheita simbólica – no palco, pois a chuva impediu o acesso à plantação.

Em seu discurso, elogios ao potencial econômico da atividade: “O cultivo da oliva é fundamental como produção agrícola, pelo impacto econômico e pela geração de emprego, mas temos o aspecto adicional da paisagem, que ativa o potencial turístico das regiões produtoras”.

Maior produtor de azeite de oliva do Brasil, o Estado concentra 80% do volume nacional. São mais de 6 mil hectares de área plantada, a maioria na Metade Sul do mapa gaúcho, favorecida por condições climáticas e do solo. Já a indústria do azeite gaúcho conta com 22 fábricas e 100 rótulos, muitos dos quais premiados internacionalmente.

(Marcello Campos)

