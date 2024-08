Inter No Beira-Rio, Inter empata em 1 a 1 com o Palmeiras e fica a um ponto do Z-4 do Brasileirão

Por Redação O Sul | 4 de agosto de 2024

Inter cedeu o empate para o Palmeiras. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

Jogando em casa nesse domingo (5), o Inter empatou em 1 a 1 com o Palmeiras, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado foi a 21 pontos, caindo para a 16ª posição e mais próximo da zona de rebaixamento. A equipe de Roger Machado enfrenta o Athletico-PR no domingo (11), também no Beira-Rio.

Com apenas o Brasileirão para jogar até o fim do ano, o Inter cada vez mais se preocupa com a zona de rebaixamento, mesmo com os 5 jogos a menos. A equipe foi a 21 pontos, distante apenas um ponto do Z-4. Cabe ressaltar que o clube gaúcho ainda tem cinco jogos a menos por causa da tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

O Palmeiras evitou a quarta derrota seguida, mas não saiu satisfeito de Porto Alegre, já que o líder Botafogo agora possui 6 pontos de vantagem sobre o bicampeão brasileiro. A notícia boa foi que o ataque palestrino voltou a marcar depois de três partidas.

O Inter, apenas em seu quarto jogo sob o comando de Roger Machado, equilibrou a partida vencendo duelos no meio-campo e demonstrando melhor organização no setor ofensivo, especialmente com o ex-palmeirense Wesley. Mesmo com Enner Valencia e Borré abaixo do que se esperam de ambos, o jovem Gabriel Carvalho, de apenas 16 anos, chamou a responsabilidade para conduzir a bola ao ataque e criar lances perigosos. Bruno Henrique, outro ex-Palmeiras que esteve bem na etapa inicial, fez o primeiro gol da partida ao acertar lindo chute no ângulo de fora da área, aos 30.

Já na segunda etapa, o Palmeiras foi extremamente superior e conseguiu criar grandes oportunidades. Os paulistas também contaram com dois gols anulados, ambos marcados por Lázaro. O empate veio somente no fim do jogo, quando Rony recebeu um belo passe, avançou em velocidade e tocou por cima de Rochet. O bandeira assinalou o impedimento, porém a condição era legal.

Ficha técnica

Internacional – Rochet; Bustos, Vitão (Igor Gomes), Robert Renan e Bernabei; Rômulo, Bruno Henrique (Bruno Gomes) e Gabriel Carvalho (Gustavo Prado); Borré (Lucca), Enner Valencia e Wesley (Hyoran). Técnico: Roger Machado.

Palmeiras – Weverton; Vitor Reis, Gustavo Gómez e Murilo (Rony); Giay (Marcos Rocha), Aníbal Moreno (Gabriel Menino), Maurício, Raphael Veiga (Zé Rafael) e Vanderlan; Dudu (Felipe Anderson) e Lázaro. Técnico: Abel Ferreira.

Arbitragem: Wagner Magalhães (RJ), com assistência de Luiz Regazone (RJ) e Carlos Lima (RJ). VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR).

