Ciência Empresa vai construir estação espacial para gravar filmes no espaço

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2022

Cenas de filmes espaciais serão gravadas no espaço em breve. (Foto: Nasa)

A Space Entertainment Enterprise (SEE), empresa coprodutora do próximo filme espacial com Tom Cruise, revelou que planeja construir um módulo de estação espacial que permita a gravação de filmes no espaço. De acordo com a Variety, o desenvolvimento do projeto deve acontecer até dezembro de 2024.

Chamado de SEE-1, o módulo pretende hospedar filmes, conteúdo de televisão, música e eventos esportivos, bem como dar suporte a artistas e produtores que desejem criar conteúdo em ambiente de micro gravidade e órbita baixa. A instalação permitirá o desenvolvimento, produção, gravação, transmissões de conteúdo – incluindo ao vivo.

“SEE-1 é uma oportunidade incrível para a humanidade se mover para um reino diferente e iniciar um novo capítulo emocionante no espaço”, disseram Dmitry e Elena Lesnevsky, fundadores da SEE, em um comunicado.

A construção do SEE-1 ficará sob a responsabilidade da Axiom Space, primeira estação espacial comercial do mundo, e também hospedará outros empreendimentos comerciais, incluindo turismo espacial.

“Ele fornecerá um lar único e acessível para possibilidades ilimitadas de entretenimento em um local repleto de infraestrutura inovadora que desencadeará um novo mundo de criatividade. Com a líder mundial Axiom Space construindo esta instalação revolucionária e de ponta, o SEE-1 fornecerá não apenas a primeira, mas também a estrutura espacial de qualidade suprema, permitindo a expansão da indústria de entretenimento global de dois trilhões de dólares para a órbita baixa da Terra”, acrescentaram os empresários e também produtores.

Com as informações técnicas do projeto, ficou com a palavra o engenheiro-chefe da Axiom, Dr. Michael Baine. “O design do módulo inflável fornece cerca de seis metros de diâmetro de volume pressurizado desobstruído, que pode ser adaptado a uma variedade de atividades – incluindo uma capacidade de produção de mídia de última geração a bordo que capturará e transmitirá a experiência de ausência de peso com imagens de tirar o fôlego”.

Para o COO da SEE, Richard Johnston, o projeto é inspirado em diversas produções de ficção cientifica, incluindo, principalmente, “Star Trek”, franquia que levou milhões a sonhar com o que o futuro pode trazer de tecnológico.

“Criar um local de entretenimento de última geração no espaço inspira abre inúmeras portas para criar novos conteúdos incríveis e tornar esses sonhos realidade”, disse Johnston.

