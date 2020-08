Economia Empréstimos com imóvel como garantia começam a valer

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

O programa Real Fácil Caixa tem como principal vantagem a taxa de juros reduzida em comparação a outras modalidades de crédito pessoal Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil O programa Real Fácil Caixa tem como principal vantagem a taxa de juros reduzida em comparação a outras modalidades de crédito pessoal. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A contratação de empréstimos utilizando imóvel como garantia (home equity) começa a valer a partir desta segunda-feira (03), pela Caixa Econômica Federal. O programa Real Fácil Caixa tem como principal vantagem a taxa de juros reduzida em comparação a outras modalidades de crédito pessoal.

No momento da contratação do crédito, o consumidor poderá optar pela forma de atualização do empréstimo, que poderá ser pela TR, IPCA ou Taxa Fixa, além de poder oferecer como garantia imóveis residenciais ou comerciais.

A contratação poderá ser feita em agências ou correspondentes da Caixa e simulações podem ser realizadas pelo site da instituição. De acordo com o banco, o sistema vai permitir a redução das taxas por ter a garantia que é aquela mais relevante para qualquer família. A expectativa da Caixa, que detém 70% do mercado de crédito imobiliário, é emprestar R$ 40 bilhões neste segmento.

