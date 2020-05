Rio Grande do Sul Encaminhamento das carteiras de identidade se adapta ao modelo de distanciamento controlado

Por Redação O Sul | 21 de Maio de 2020

Cuidados para evitar a propagação da Covid-19 garantem segurança no atendimento de quem precisa fazer carteira de identidade no IGP (Instituto-Geral de Perícias), no bairro Azenha, em Porto Alegre. Desde o lado de fora, a precaução já deixa marcas. No chão, faixas coloridas, instaladas de dois em dois metros, indicam onde deve ficar quem espera para fazer o documento. Na outra entrada, o atendimento é para os que vão retirar o documento. Dentro do saguão do Departamento de Identificação, os cuidados são ainda maiores.

Todo o procedimento está adaptado ao modelo de distanciamento controlado, instituído por decreto do governo estadual. O modelo prevê protocolos e limites para o atendimento presencial, de acordo com a situação do município. Porto Alegre foi classificada na bandeira laranja, ou seja, com risco médio, em um cálculo que leva em conta a quantidade de casos e a capacidade da rede de saúde. No caso do Departamento de Identificação, são permitidas a presença de até 50 pessoas, entre servidores e público, simultaneamente.

Antes mesmo de começar a trabalhar, os atendentes precisam preencher um formulário, relatando suas condições de saúde. Quem teve febre ou contato com alguém com Covid-19 é dispensado da escala de trabalho, que prevê revezamento nos dias da semana.

Um guichê separado atende exclusivamente idosos e pessoas com necessidades especiais. Ao fundo, as estações de trabalho foram afastadas, para fixar em dois metros o distanciamento entre as pessoas. Quem atende o público usa máscara ou escudo facial, luvas e manguitos, assim como usa constantemente álcool gel 70%. O produto é utilizado para esterilizar mesa, mouse, teclado, caneta e os escudos faciais após cada atendimento. Na hora de coletar as impressões digitais, é oferecido álcool gel para quem está sendo atendido. Só quem está de máscara pode entrar no departamento.

