Brasil Enem 2022: maioria dos candidatos é negra e 45% já concluíram o Ensino Médio

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2022

As provas do Enem serão nos dias 13 e 20 de novembro. (Foto: Agência Brasil)

O Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) divulgou o número de inscritos no Enem 2022 por Estado brasileiro e o perfil dos candidatos. Ao todo, 3.396.632 pessoas tiveram a inscrição confirmada no exame – 3.331.566 para a versão impressa e 65.066 para a digital. O Estado com maior número de inscritos é São Paulo, onde 507.214 pessoas farão o Enem físico e 19.883 o digital.

Minas Gerais (301.350) e Bahia (260.311) aparecem, em segundo e terceiro lugar, com maior número de candidatos. Na outra ponta, o Estado com menor número de inscritos é o Roraima, com 8.190 pessoas com inscrição confirmada, somando as duas versões.

Além do número de inscritos, o Inep também disponibilizou o perfil dos candidatos que farão a prova este ano. Dos quase 3,4 milhões, mais do que a metade (1.826.486) se autodeclara como negra (preta ou parda). Os autodeclarados indígenas somam 19.140.

Dentre as faixas etárias analisadas, a maioria dos candidatos (926.338) tem exatamente 18 anos. Majoritariamente, os candidatos estão cursando o último ano do Ensino Médio (1.284.916) ou já concluíram (1.544.378).

Fiscais

Vão até esta sexta-feira (22) as inscrições para os profissionais que integrarão a Rede Nacional de Certificadores (RNC) do Enem 2022. Os certificadores ficarão responsáveis por fiscalizar, in loco, a aplicação das provas do Enem que este ano será nos dias 13 e 20 de novembro.

Podem concorrer a uma das vagas de certificadores os servidores públicos do Poder Executivo Federal ou docente das redes públicas de ensino estaduais e municipais em exercício da docência em 2022. É preciso ainda não possuir cônjuge, companheiro ou parentes de até terceiro grau inscritos no exame. No ato de inscrição o candidato poderá escolher até três cidades ou sub-regiões de atuação.

Os docentes devem preencher a declaração de docência disponível no Sistema RNC, informando nome, CPF, matrícula, cargo que ocupa, secretaria de Educação a que está vinculado, nome da escola em que atua, turnos, número de turmas e carga horária total.

Segundo o Inep, os profissionais selecionados serão divulgados em setembro no Sistema RNC. Quem tiver o nome na lista deverá participar do curso a distância promovido pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por meio do qual serão instruídos a respeito dos procedimentos, normas e critérios técnicos da RNC.

Os colaboradores serão considerados aptos a atuar como certificadores somente após serem aprovados no curso com, no mínimo, 70% de aproveitamento. Entre outras funções, os convocados pelo Inep serão responsáveis por registrar as informações da aplicação do Enem 2022 em sistema eletrônico e comunicar ao Inep possíveis ocorrências identificadas.

