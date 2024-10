Geral Entenda como funciona o sistema antimísseis dos Estados Unidos que está sendo enviado para Israel

Por Redação O Sul | 14 de outubro de 2024

O sistema de defesa THAAD é uma das armas antimísseis mais poderosas do exército dos Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

O sistema de defesa THAAD é uma das armas antimísseis mais poderosas do exército dos Estados Unidos, capaz de interceptar mísseis balísticos a distâncias de 150 a 200 quilômetros e com uma taxa de sucesso quase perfeita em testes.

Usando uma combinação de sistemas avançados de radar e interceptores, o THAAD, abreviação de Terminal High-Altitude Area Defense (Terminal de defesa de área de alta altitude, na tradução livre), é o único sistema de defesa antimísseis dos EUA que pode atacar e destruir mísseis balísticos de curto, médio e intermediário alcance, dentro ou fora da atmosfera, durante sua fase terminal de voo — o mergulho em seu alvo.

Os interceptadores THAAD são cinéticos, o que significa que eles eliminam alvos colidindo com eles em vez de explodir perto da ogiva que se aproxima.

De acordo com um relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso, o exército dos EUA tem sete baterias THAAD, cada uma composta por seis lançadores montados em caminhões – com oito interceptores cada – um poderoso sistema de radar e um componente de controle de fogo e comunicações.

Uma dessas baterias premiadas está sendo enviada para Israel para ajudar a reforçar sua capacidade já impressionante de conter mísseis que chegam “após os ataques sem precedentes do Irã contra Israel em 13 de abril e novamente em 1º de outubro”, de acordo com o Pentágono.

O exército americano enviará cerca de 100 tropas para Israel para operar a bateria, de acordo com o Pentágono. O Irã informou aos EUA que retaliaria contra qualquer novo ataque de Israel, disse uma fonte em Teerã à CNN no sábado (12).

Por meio de um amplo sistema de comando, controle e gerenciamento de batalha, as baterias THAAD podem se comunicar com uma variedade de defesas antimísseis dos EUA, incluindo sistemas Aegis — comumente encontrados a bordo de navios da Marinha dos EUA — e sistemas de defesa antimísseis Patriot, projetados para interceptar alvos de curto alcance.

Esses outros sistemas de defesa antimísseis são mais numerosos que o THAAD, uma ilustração da importância que o governo Biden está dando a essa implantação em Israel.

O THAAD pode ser rapidamente implantado por aeronaves de carga da Força Aérea dos EUA, como o C-17 e o C-5, mas o Pentágono não deu um cronograma de quando ele estará ativo em Israel.

O que torna o sistema tão preciso? O que torna o THAAD tão preciso é o sistema de radar que fornece informações de segmentação, o radar de vigilância de radar transportável/marinha do Exército, ou AN/TPY-2.

O sistema de radar, que pode ser implantado com a bateria de mísseis ou já estar instalado em navios da Marinha dos EUA ou em outras instalações, pode detectar mísseis de duas maneiras.

Em seu modo avançado, ele é configurado para adquirir e rastrear alvos em alcances de até 3.000 quilômetros, e em seu modo terminal, ele é apontado para cima para adquirir alvos durante sua descida, de acordo com o Missile Defense Project. O Irã está a cerca de 1.700 quilômetros de Israel.

O THAAD não estaria agindo sozinho em nenhuma defesa de Israel e poderia atuar como um “impedimento” adicional a um ataque, disse o analista militar da CNN Cedric Leighton, um ex-coronel da Força Aérea dos EUA.

“Quando for colocado em prática, ele realmente adicionará uma camada às defesas aéreas e de mísseis israelenses existentes”, disse Leighton.

Os modelos de produção do sistema THAAD nunca falharam em interceptar alvos em testes, de acordo com o Projeto de Ameaça de Mísseis do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais.

E o sistema israelense? Israel já possui vários sistemas antimísseis projetados para abater projéteis que se aproximam.

O David’s Sling, um projeto conjunto do Sistema de Defesa Avançada RAFAEL de Israel e da gigante de defesa norte-americana Raytheon, usa interceptadores cinéticos Stunner e SkyCeptor para atingir alvos a até 300 quilômetros de distância, de acordo com o Missile Threat Project.

Acima do David’s Sling estão os sistemas Arrow 2 e Arrow 3 de Israel, desenvolvidos em conjunto com os Estados Unidos.

O Arrow 2 usa ogivas de fragmentação para destruir mísseis balísticos em sua fase terminal – enquanto mergulham em direção aos seus alvos – na atmosfera superior, de acordo com o CSIS.

Enquanto isso, o Arrow 3 usa tecnologia hit-to-kill para interceptar mísseis balísticos no espaço, como o THAAD pode fazer.

O nível mais baixo de projéteis disparados contra Israel é combatido pelo sistema de defesa Iron Dome, composto por 10 baterias, cada uma com três a quatro lançadores de mísseis manobráveis.

Esta não é a primeira vez que Washington envia uma bateria THAAD para Israel. Outra foi despachada em 2019 para um exercício.

Em outros lugares, as implantações do THAAD também foram observadas de perto pelos rivais dos EUA, principalmente a China.

A implantação de uma bateria THAAD na Coreia do Sul em 2017, à medida que as ameaças de mísseis balísticos da Coreia do Norte aumentavam, atraiu veemente oposição de Pequim, que, segundo especialistas, estava preocupada que o poderoso radar pudesse ser usado para espionar atividades dentro da China.

Os EUA também enviaram o THAAD para Guam, para proteger bases militares norte-americanas vitais na ilha do Pacífico de possíveis ameaças de mísseis balísticos da Coreia do Norte ou da China. As informações são da CNN.

