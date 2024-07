Geral Entenda como funciona o Trensurb com ônibus integrados entre as estações Mathias Velho e Mercado Público de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Alteração começou no fim de semana, contemplando linha de integração com Canoas. (Foto: Reprodução/Googleview)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde sábado (13), passageiros do Trensurb têm um novo ponto de embarque e desembarque da linha “Integração Mathias Velho” (Canoas) em Porto Alegre: a Praça Parobé, próximo às lojas 9 e 17 do Mercado Público. O serviço era oferecido no Terminal Conceição até a sexta-feira, mas passou por alteração a pedido de comerciantes do Centro Histórico.

São 40 ônibus colocados à disposição pela Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional (Metroplan) para viabilizar o deslocamento até a Capital para quem utiliza o metrô, cujas estações da capital gaúcha permanecem inoperantes desde o início das enchentes de maio.

Os ônibus, devidamente identificados, farão o trajeto direto, sem paradas intermediárias e em ambos os sentidos, entre o terminal de integração da Estação Mathias Velho e o terminal Parobé, junto ao Mercado Público de Porto Alegre. Do terminal da Estação Mathias Velho, a primeira partida dos coletivos será às 5h15 e a última, às 22h45. Do terminal Parobé, o primeiro ônibus sai às 5h30 e o último, às 21h10. A frequência das viagens dos coletivos será conforme a demanda de passageiros. Não haverá cobrança de passagem nos ônibus, apenas na linha de bloqueios do metrô. Vale lembrar que os validadores nos bloqueios aceitam os sistemas de bilhetagem SIM, TRI e TEU, além da passagem unitária adquirida diretamente nas bilheterias da Trensurb.

Em conjunto com a Metroplan, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) fará monitoramento e orientação aos usuários no novo ponto. A medida foi acertada em reunião entre representantes de ambas, bem como de secretarias municipais.

Expointer

A comissão organizadora da 47ª Expointer avalia opções de transporte público durante o evento, que será realizado de 24 de agosto a 1º de setembro no Parque Estadual de Exposições Assis Brasil, em Esteio (Região Metropolitana). Dentre as estratégias cogitadas está a oferta de uma linha de ônibus direta para ida e volta entre o local e o Centro Histórico de Porto Alegre, pois algumas estações do Trensurb permanecem inoperantes desde maio, devido às enchentes.

Essa hipótese foi sugerida pela Metroplan durante reunião nesta semana. Também estiveram presentes o titular da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi), Clair Kuhn, o superintendente da Metroplan, Francisco Hörbe, e o presidente da estatal responsável pelo metrô, Ernani Fagundes.

Kuhn destacou a importância da feira para a retomada econômica do Rio Grande do Sul após a pior tragédia de sua história: “Há a necessidade de se reforçar o transporte durante o período do evento, tendo em vista a quantidade de público que se desloca até a Expointer. Muitos vêm da Capital e de outras cidades da Região Metropolitana, então queremos construir alternativas conjuntas para melhor atender as pessoas”.

Situação do metrô

Atualmente, a Trensurb está operando as linhas de Novo Hamburgo até a estação Canoas, com intervalos de 18 minutos entre as composições de metrô. A meta da empresa é retomar o transporte de passageiros até a Estação Farrapos (Zona Norte de Porto Alegre) até 20 de setembro – data posterior à feira.

Como solução emergencial, Fagundes explicou que a Trensurb está contratando ônibus para fazerem a integração da Estação Mathias Velho, em Canoas, com o Centro de Porto Alegre, sem custo adicional aos passageiros, já no sábado (13). O objetivo é garantir o atendimento ao público da Expointer, nem que seja necessário ampliar o número de ônibus durante a semana do evento.

“A Expointer é nosso maior evento e também período de maior arrecadação, mas no momento, em razão das subestações de energia ainda não estarem todas funcionando, não conseguimos reduzir o tempo entre cada viagem. Enquanto não estivermos em plena operação, vamos contratar ônibus para completar a viagem no trecho entre a Mathias Velho e o Centro de Porto Alegre e, assim, não penalizar os usuários”.

O superintendente da Metroplan também falou sobre a possibilidade de se criar uma linha de ônibus de reforço para atender especificamente a Expointer, partindo de Porto Alegre com destino ao Parque Assis Brasil, sem parar no camimho. Em breve, uma nova reunião entre Seapi, Metroplan e Trensurb dever avançar no debate.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/entenda-como-funciona-o-trensurb-com-onibus-integrados-entre-as-estacoes-mathias-velho-e-mercado-publico-de-porto-alegre/

Entenda como funciona o Trensurb com ônibus integrados entre as estações Mathias Velho e Mercado Público de Porto Alegre

2024-07-14