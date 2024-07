Geral Latam amplia operação no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 14 de julho de 2024

A ampliação corresponde a um crescimento de mais de 20% de voos de maio a agosto. (Foto: Divulgação)

A empresa aérea Latam anunciou incrementos na malha emergencial de voos do Rio Grande do Sul com o objetivo de manter a conectividade do Estado com o restante do Brasil no segundo semestre, enquanto a operação no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, não é normalizada. Essa ampliação corresponde a um crescimento de mais de 20% de voos de maio a agosto, período marcado pela operação emergencial da companhia no estado após o impacto das enchentes. A operação inclui voos da própria Latam, bem como voos operados por sua parceira de codeshare VOEPASS. As passagens estarão disponíveis nos próximos dias em latam.com e demais canais de venda.

Uma nova rota será inaugurada a partir de 3 de agosto entre São Paulo/Guarulhos e Pelotas, utilizando aeronaves A319, com capacidade para até 140 passageiros. Serão 4 voos por semana (considerando ida e volta) de agosto a outubro. A partir de novembro, essa rota passará a ser operada regularmente pela VOEPASS, com 8 voos semanais (considerando ida e volta) em aeronaves da frota da companhia. A partir de Guarulhos, maior centro de conexões da LATAM, os passageiros gaúchos contam com acesso a voos diretos para 50 destinos no Brasil e 24 em outros países da América do Sul, usufruindo da ampla conectividade da malha da companhia.

A operação da Latam mantém ainda os 24 voos semanais (considerando ida e volta) nas rotas entre São Paulo (aeroportos de Congonhas e Guarulhos) e Caxias do Sul já a partir de julho. Em agosto, as rotas receberão incrementos, passando para 34 pousos e decolagens semanais.

A operação São Paulo-Canoas mantém o volume iniciado no final de junho, com 34 voos por semana entre a capital paulista e a Base Aérea da região metropolitana de Porto Alegre (considerando ida e volta) para os aeroportos de Congonhas e Guarulhos.

Pela VOEPASS, parceira de codeshare da Latam, será operada de agosto a outubro 4 frequências semanais (considerando ida e volta) na nova rota Santa Maria-Florianópolis. A companhia também contará com 6 operações semanais (considerando ida e volta) a partir de 27 de outubro entre Santa Maria e Guarulhos.

As novas rotas operadas pela VOEPASS utilizarão aeronaves ATR-72, com capacidade para até 68 passageiros, e as passagens serão vendidas pelos canais da Latam como parte do acordo de codeshare entre as companhias.

Salgado Filho

A Latam reforça que a partir desta segunda-feira (15) o passageiro com partida da Base Aérea de Canoas deve se apresentar para o check-in no aeroporto Salgado Filho com 3 horas de antecedência do voo, dando sempre preferência para o check-in automático pelo site ou aplicativo da companhia. Os embarques e desembarques nessa localidade serão realizados por ônibus de forma remota e o check-in é encerrado 1h30 antes de cada voo.

Vale ressaltar que não é permitido embarque ou desembarque diretamente na Base Aérea de Canoas.

Alteração

Todos os passageiros com voos programados de/para Porto Alegre (POA) até 26 de outubro podem alterar seus bilhetes ou solicitar o reembolso sem custos em até 12 meses a partir da data do primeiro voo original. Essa alteração pode ser feita diretamente no site da Latam, na seção Minhas Viagens. As viagens de/para Porto Alegre podem ser alteradas para uma nova viagem de/para Caxias do Sul (CXJ), Passo Fundo (PFB), Pelotas (PET) – a partir de 3 de agosto, Florianópolis (FLN), Jaguaruna (JJG), Navegantes (NVT), Chapecó (XAP), Joinville (JOI), Curitiba (CWB), Foz do Iguaçu (IGU) ou para a Base Aérea de Canoas (QNS).

Já o cliente com viagem programada de/para Caxias do Sul (CXJ) ou Passo Fundo (PFB), deve conferir o Status do Voo antes de se dirigir ao aeroporto de embarque. A operação nesses dois destinos permanece normal até o momento.

