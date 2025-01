Rio Grande do Sul Entrada de turistas no RS por via aérea cresce 16% após a reabertura do Aeroporto Salgado Filho

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2025

Índice tem por base a comparação ao mesmo período em 2023. (Foto: Arquivo/Fraport Brasil)

Menos de três meses após a retomada de pousos e descolagens no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, o Rio Grande do Sul já registra uma alta superior a 16% no ingresso de turistas por via aérea. Foram 281.583 visitantes entre 16 de outubro (data da reabertura) e 29 de dezembro, de acordo com o portal especializado forwardkeys.com.

O índice tem por base a comparação entre igual período em 2023, quando foram emitidas 154.844 passagens de avião com destino ao Estado. Gramado (Serra) e Porto Alegre continuam entre as cidades gaúchas mais pesquisadas na internet por quem pretende viajar a passeio. Em seguida aparecem Torres (Litoral Norte), Canela e de Bento Gonçalves (ambas na Serra).

Em relação ao valor médio das tarifas aéreas, dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) indicam preços médios de R$ 713, e R$ 796 nos meses de outubro e novembro de 2024 – no ano anterior, os valores eram de R$ 808 e R$ 775, respectivamente. Dezembro não consta no levantamento porque a estatística do último mês de 2024 ainda precisa ser concluída.

Já no que se refere aos visitantes oriundos de outros países, dados da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur) revelam que o Rio Grande do Sul recebeu 73.924 estrangeiros a passeio em outubro e novembro, quase 28% a mais que os 57.863 de igual intervalo em 2023.

Nestes dois meses, entretanto, o Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, esteve fechado para chegadas internacionais, como parte dos impactos da enchente de maio – que havia deixado o terminal da Zona Norte de Porto Alegre interditado por quase seis meses. O primeiro voo comercial procedente do exterior pousou apenas em 18 de dezembro, vindo do Panamá.

Por outro lado, o crescimento em outubro e novembro ocorreu especialmente com o aumento nos fluxos terrestre e fluvial. O incremento se deu com maior intensidade em novembro de 2024 (44.623) se comparado ao mesmo mês de 2023 (32,979), com uma participação maior de argentinos e uruguaios.

Com a palavra…

A expansão foi repercutida pelo governo gaúcho, nesse sábado (11), em seu site oficial (estado.rs.gov.br). “Os dados são um ótimo sinal de retomada”, avalia o titular da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul (Setur), Ronaldo Santini. “Esperamos um 2025 ainda melhor, com milhares de turistas conhecendo nossas paisagens e destinos encantadores.”

Ele enaltece a Campanha Nacional do Turismo, lançada em setembro pelo governador Eduardo Leite e com o status de “maior iniciativa mercadológica da história gaúcha”. A iniciativa prevê um investimento de R$ 30 milhões na promoção do Estado como um dos principais destinos turísticos do País, mesmo após as enchentes que afetaram amplamente o fluxo de visitantes.

(Marcello Campos)

