Bem-Estar Envelhecimento precoce: cuide da pele de acordo com a sua idade

Por Redação O Sul | 16 de outubro de 2020

Aprenda as melhores dicas de skincare para a sua pele. (Foto: Reprodução)

Você já ouviu falar que, quanto antes começam os cuidados contra o envelhecimento precoce, melhores são os resultados? Isso porque existem alguns tratamentos que ajudam a manter a pele com uma aparência mais bonita e saudável – conforme as transformações que ela sofre ao longo do tempo.

O primeiro passo, independente da idade, é aderir ao uso frequente do protetor solar durante o dia, mesmo dentro de casa. É importante, também, ficar atenta ao surgimento de linhas de expressão e flacidez. Para uma rotina de cuidados completa, a dermatologista Daniela Landim explica como prevenir esse envelhecimento em cada faixa etária. Confira!

20 a 30 anos

Entre essas idades, começam a aparecer as linhas finas ao redor dos olhos, geradas pela exposição aos raios ultravioleta. Além disso, podem surgir as primeira manchas na pele, que também são sinais do envelhecimento precoce. Para evitar que aconteça, o melhor caminho é investir na hidratação da cútis diariamente.

A especialista também recomenda banhos de curta duração e com água em temperatura ambiente. Já para o tratamento da flacidez, se esse for o seu caso, a dica é intercalar o uso de ácidos noturnos (sempre com indicação médica), como o glicólico e o retinóico, com cosméticos antioxidantes potentes.

31 aos 40 anos

Além das manchas, surgem algumas linhas de expressão na pele madura e a pálpebra começa a ficar mais flácida. Por isso, procedimentos como aplicação de toxina botulínica e preenchimento com ácido hialurônico passam a ser boas opções para combater o envelhecimento precoce.

Laser, luz intensa pulsada, peelings químicos e de cristal e radiofrequência também são indicados para essa faixa etária. “Uma alternativa de tratamento mais intensa é o laser de CO2 fracionado, que dá um resultado fantástico em um curto espaço de tempo”, diz Daniela.

41 aos 50 anos

Ao chegar nessa fase, a flacidez costuma começar a comprometer o contorno facial. Já as linhas de expressão se tornam mais definidas e evidentes, especialmente ao redor dos olhos e entre as sobrancelhas. Para completar, as manchas podem ficar mais escuras.

A recomendação da profissional é aplicar ácidos noturnos, que podem ser alternados com antioxidantes tópicos potentes. O tratamento tem a função de prevenir, proteger e corrigir o envelhecimento precoce das células do rosto. O filtro solar e um sérum para a área dos olhos também são indispensáveis para uma pele mais bonita e saudável.

Acima dos 51 anos

Os vincos labiais se tornam mais aparentes, o contorno facial ainda menos definido e as pálpebras sofrem com a flacidez intensa. Devido à redução dos hormônios sexuais, começam a aparecer “vasinhos” no rosto e o viço natural da pele diminui. Por fim, as bochechas podem ficar mais evidentes.

“Nessa fase, agimos em todas as frentes, usando séruns com antioxidantes, hidratantes, filtro solar, ácidos como o retinóico, produtos anti-idade e suplementos vitamínicos para diminuir o estresse oxidativo. Os tratamentos são os mais variados e associações são bem-vindas”, finaliza.

O autocuidado, incluindo o skincare contra o envelhecimento precoce, é um momento sagrado para nós, mulheres, e traz inúmeros benefícios para o corpo e a mente. Apesar disso, é importante lembrar que as mudanças são naturais em nossa aparência e acontecem com todo mundo. Sendo assim, em primeiro lugar devemos nos aceitar como somos e respeitar os processos da vida.

Vale destacar, também, que a recomendação para procedimentos específicos para a sua pele exige uma consulta com um dermatologista. Na dúvida, procure sempre um profissional especializado!

