Esporte EPTC divulga esquema de trânsito e transporte para Inter e Juventude nesta segunda

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2022

Uma linha especial de ônibus e duas linhas de lotação começam a circular a partir das 18h. Foto: Alex Rocha/PMPA Uma linha especial de ônibus e duas linhas de lotação começam a circular a partir das 18h. (Foto: Alex Rocha/PMPA) Foto: Alex Rocha/PMPA

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa o esquema especial de trânsito e transporte para o jogo entre Inter e Juventude, que acontece nesta segunda-feira (29), às 20h, no Estádio Beira-Rio. A abertura dos portões está marcada para as 18h.

Para o percurso dos torcedores até o estádio, uma linha especial de ônibus e duas linhas de lotação começam a circular a partir das 18h. Além disso, mais de 20 linhas regulares do transporte coletivo, entre lotações e ônibus, atendem a região do Beira-Rio pelo corredor da avenida Padre Cacique.

Linha F993 Futebol Beira-Rio – Quatro veículos sairão do Largo Glênio Peres, no Centro, em direção ao estádio, com a primeira viagem às 18h. Após a partida, o embarque da linha ocorre na rua Nestor Ludwig e o desembarque no Largo Glênio Peres.

Lotação – A partir das 18h, as linhas 10.4 – Ipanema e 10.5 – Guarujá saem da rua Marechal Floriano Peixoto, em direção ao Beira-Rio. As lotações também sairão no sentido bairro/centro, com a 10.4 saindo da rua Oddone Marsiaj e a 10.5 da avenida Guarujá. Após o fim do jogo, a linha 10.4 – Ipanema segue até a rua Oddone Marsiaj, no bairro Hípica, e a linha 10.5 – Guarujá irá até a avenida da Serraria. A linha 10.6 – Restinga também será opção para os torcedores após a partida, com desembarque final na rua Alberto Hoffmann, na Restinga.

Trânsito – Ao final do jogo, haverá inversão de sentido na avenida Edvaldo Pereira Paiva, com fluxo em direção ao Centro em ambos os sentidos.

Para quem precisar do transporte público com saída do Centro Histórico após a meia-noite, seguem as dicas:

Eixo Norte (Terminal Parobé): Assis Brasil e Baltazar de Oliveira Garcia

– Linha M21 (Centro ao bairro) – 2h, 3h20min.

– Linha M31 (Centro ao bairro) – 1h20min, 2h40min.

– Linha 662 (Centro ao bairro) – 0h.

– Linha 631 (Centro ao bairro) – 0h15min.

– Linha 627 (Centro ao bairro) – 0h03min – atende Av. Assis Brasil.

Eixo Norte e Leste (Terminal Parobé): Assis Brasil e Protásio Alves

– Linha M52 (Centro ao bairro) – 1h55min, 2h55min.

– Linha 491 (Centro ao bairro) – 0h05min.

Eixo Sul (Terminal Av. Borges de Medeiros): Nonoai e Cavalhada

– Linha M10 (Centro ao bairro) – 23h13min, 0h13min, 1h03min, 2h.

– Linha M68 (Centro ao bairro) – 23h15min, 0h, 01h05min, 2h30min.

Eixo Sul (Terminal Av. Salgado Filho): Wenceslau Escobar e Cel. Marcos

– Linha M79 (Centro ao bairro) – 0h15min, 1h15min, 2h15min.

Eixo Leste (Terminal Av. Salgado Filho): Bento Gonçalves e João de Oliveira Remião

– Linha M98 (Centro ao bairro) – 0h15min, 2h.

