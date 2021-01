Porto Alegre EPTC já fiscalizou mais de 1,1 mil ônibus desde o início do ano

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2021

EPTC reforça a importância do registro das demandas relacionadas ao transporte coletivo pelo número 118. Foto: Maria Ana Krack/PMPA EPTC reforça a importância do registro das demandas relacionadas ao transporte coletivo pelo número 118. (Foto: Maria Ana Krack/PMPA) Foto: Maria Ana Krack/PMPA

Desde o início do ano, a EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) realizou 1.175 abordagens ao transporte público em Porto Alegre. As ações são realizadas diariamente nos terminais e garagens, antes das saídas dos coletivos. Os agentes verificam o cumprimento das tabelas horárias e das medidas de prevenção à Covid-19 estabelecidas pela Prefeitura, como higienização dos veículos, capacidade máxima de passageiros, obrigatoriedade do uso de máscara por parte da tripulação e usuários, circulação com janelas abertas e disponibilização de álcool gel.

Das ações realizadas até 13 de janeiro, 850 foram em ônibus municipais e 325 tiveram o objetivo de inspecionar a higienização em garagens e terminais. No mesmo período, foram registradas 25 autuações por excesso de passageiros. Além disso, apenas durante a tarde da última quinta-feira, 14, foram fiscalizados 29 ônibus, 26 da Carris e três do consórcio MAIS. Deste total, cinco linhas foram autuadas por descumprimento do limite de ocupação nos coletivos. Atualmente, a capacidade máxima são os assentos ocupados mais 20 pessoas em pé em veículos comuns, e 30 em articulados. A linha com mais registros foi a T12. Contudo, todos os ônibus fiscalizados cumpriam corretamente a obrigatoriedade do uso de máscara e a disponibilização de álcool gel.

A EPTC reforça a importância do registro das demandas relacionadas ao transporte coletivo pelo número 118 para que a empresa possa realizar os ajustes necessários para melhorar a qualidade do serviço oferecido à comunidade e orientar a ação das equipes de fiscalização. Os agentes seguem com as operações de fiscalização diariamente.

De março a dezembro de 2020, foram feitas 48.945 fiscalizações no transporte coletivo. Nesse período, 674 veículos foram autuados por excesso de passageiros, o que representa apenas 1,38% do total dos verificados e 53 foram autuados por falta de máscara (0,11%). O transporte público da Capital realiza atualmente cerca de 9.500 viagens por dia.

