Por Redação O Sul | 3 de janeiro de 2025

O Colorado terá o calendário cheio em 2025, com ao menos quatro competições pela frente. (Foto: Ricardo Duarte/S.C. Internacional)

A equipe do Inter vai iniciar a pré-temporada na próxima segunda-feira (6), com a reapresentação do grupo de jogadores e da comissão técnica a fim de abrir a preparação para os desafios do ano.

Enquanto a comissão técnica e o staff do clube se apresentarão no turno da manhã, os jogadores são esperados à tarde. A pré-temporada, assim como eventuais jogos-treino, serão realizados no Centro de Treinamentos Parque Gigante, em Porto Alegre, como tem sido nos últimos anos.

O Colorado terá o calendário cheio em 2025, com ao menos quatro competições pela frente: Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores.

“O Sport Club Internacional informa que o grupo de jogadores se reapresentará na segunda-feira (06/01), à tarde. A comissão técnica e o staff do Clube retomarão as atividades no turno da manhã do mesmo dia. Aproveitamos para confirmar que a pré-temporada e eventuais jogos-treinos ocorrerão no CT Parque Gigante, em Porto Alegre”, informou o clube gaúcho.

Gauchão

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou em dezembro a tabela de jogos da primeira fase do Campeonato Gaúcho 2025. A estreia do Inter será em Bagé contra o Guarany. Na 6ª rodada está previsto o clássico Grenal na Arena. O grupo do Colorado é formado por Caxias, Pelotas e Ypiranga.

Confira abaixo os jogos:

– 1ª rodada – Quarta ou Quinta-feira (22/1 ou 23/1) – Guarany x Inter;

– 2ª rodada – Sábado ou Domingo (25/1 ou 26/1) – Inter x Juventude;

– 3ª rodada – Quarta ou Quinta-feira (29/1 ou 30/1) – São José x Inter;

– 4ª rodada – Sábado ou Domingo (1°/2 ou 2°/2) – Inter x Avenida;

– 5ª rodada – Quarta ou Quinta-feira (5/2 ou 6/2) – Inter x Brasil de Pelotas;

– 6ª rodada – Sábado ou Domingo (8/2 ou 9/2) – Grêmio x Inter;

– 7ª rodada – Quarta ou Quinta-feira (12/2 ou 13/2) – São Luiz x Inter;

– 8ª rodada – Sábado (15/2) – Inter x Monsoon.

