Inter Equipe feminina do Inter se reapresenta para dar continuidade na temporada 2024

Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

Compartilhe esta notícia:











Gurias Coloradas realizaram roda de conversa com o técnico e alinharam os objetivos da equipe neste segundo semestre de 2024 Foto: Luiza Diniz/S.C. Internacional Gurias Coloradas realizaram roda de conversa com o técnico e alinharam os objetivos da equipe neste segundo semestre de 2024 (Foto: Luiza Diniz/S.C. Internacional) Foto: Luiza Diniz/S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após duas semanas de folga, as jogadoras do time feminino do Inter se reapresentaram no SESC Protásio Alves, em Porto Alegre, nessa segunda-feira (15), para dar segmento na temporada 2024.

No último compromisso antes da parada, as Gurias Coloradas venceram o Red Bull Bragantino, no estádio da PUCRS, por 1 a 0. Faltando dois jogos para o final da primeira fase do Brasileirão Feminino, as coloradas ocupam a 11ª posição na tabela, com 17 pontos, um a menos que as equipes que compõem o G8. Pela liga nacional, o Inter ainda enfrenta o Palmeiras, em São Paulo, e o Santos, em casa.

Na segunda-feira, o técnico Jorge Barcellos, ao lado do Diretor do Departamento de Futebol Feminino, Élis Rodrigues Filho, comandou uma roda de conversa com as jogadoras, alinhando os objetivos da equipe neste segundo semestre do ano.

Posteriormente, as atletas realizaram testes de força com a equipe de fisioterapeutas, e na sequência foram à academia. Letícia Monteiro e Priscila não estiveram presentes por estarem participando da preparação da Seleção Brasileira Feminina para a Olímpiada de Paris.

Além delas, Marzia, Carla e Mari Ribeiro, com a Seleção Brasileira Sub-20, não participaram das atividades, assim como Belén Aquino, que está integrada a seleção uruguaia.

A novidade entre as comandadas por Jorge Barcellos ficou por conta da goleira Bárbara, apresentada pelo Inter na última semana. A jogadora, com história na Seleção Brasileira, assinou contrato com o Colorado até dezembro de 2025.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/equipe-feminina-do-inter-se-reapresenta-para-dar-continuidade-na-temporada-2024/

Equipe feminina do Inter se reapresenta para dar continuidade na temporada 2024

2024-07-16