Por Redação O Sul | 16 de julho de 2024

O encontro reuniu representantes de diversos setores, além de parceiros, formadores de opinião e imprensa. Foto: João Alves Foto: João Alves

No mês de celebração do Dia Internacional do Cooperativismo, o Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do País, com mais de 2,6 milhões de associados no Rio Grande do Sul, reuniu, em Porto Alegre, representantes de diversos setores, além de parceiros, formadores de opinião e imprensa gaúcha para avaliar os impactos das enchentes e o movimento de reconstrução do estado a partir da perspectiva do cooperativismo de crédito.

O evento contou com apresentações do presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port; do diretor-executivo da Central, Leandro Gindri de Lima; e do economista-chefe do Sicredi, André Nunes de Nunes. Para Port, o evento ‘A reconstrução do RS e o papel das Cooperativas’ foi um importante momento para reforçar o trabalho coletivo em prol da retomada econômica gaúcha. “Existe um forte compromisso do Sicredi com o auxílio aos municípios atingidos, uma vez que é a única instituição financeira em quase 90 cidades do RS. Além disso, em 340 delas, mais de 50% da população economicamente ativa é associada ao Sicredi,” explica Port.

Entre as ações já realizadas pelo Sicredi que visam ao auxílio às regiões impactadas pelas enchentes, estão a atuação em centros de distribuição, doações via PIX, parcerias com entidades, como SEBRAE/RS, e prefeituras, e ampla oferta de recursos emergenciais. “Em torno de R$ 90 milhões já foram alocados para atender às áreas atingidas e, em liberação de crédito, cerca de R$ 3,5 bilhões foram cadastrados para intermediação do Sicredi”, conclui Port.

