Porto Alegre Escolas públicas de Porto Alegre recebe cerca de 1.800 crianças na reabertura

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

Orientações sobre os protocolos e decretos a serem seguidos foram reforçadas. Foto: Anselmo Cunha/PMPA

No primeiro dia de retomada das atividades presenciais da educação infantil, as escolas públicas de Porto Alegre atenderam 1.788 crianças de zero a cinco anos. O número se refere a 159 instituições de ensino estatais e comunitárias que tiveram atendimento nesta segunda-feira (5).

As atividades letivas foram autorizadas para a educação infantil, o terceiro ano do ensino médio, a EJA (educação de jovens e adultos) e profissionalizante, das redes pública e privada de Porto Alegre. As instituições de ensino deverão seguir os protocolos sanitários do decreto 20.747.

O próximo passo para a retomada das atividades educacionais será a liberação, a partir de 13 de outubro, da alimentação e atividades de apoio para os demais níveis da educação básica. As aulas foram suspensas em todas as redes de ensino, em todos os níveis, em março.

Mais de 70 mil alunos são atendidos nas redes a cargo da Smed.

Capacitação

No mesmo dia em que as aulas reiniciaram, educadores das redes públicas mantidas pela Smed (Secretaria Municipal de Educação) receberam uma capacitação on-line da SMS (Secretaria Municipal da Saúde). De acordo com o órgão, os dados epidemiológicos indicam desaceleração dos casos de Covid-19.

A Central de Monitoramento das Escolas, operada pela Vigilância Sanitária e a diretoria de Atenção Primária, será o canal permanente de suporte, juntamente com a Smed e as unidades de saúde de referência de cada instituição.

A equipe explicou os pontos apresentados na cartilha disponibilizada no site do coronavírus, que contém as orientações em relação aos protocolos e decretos a serem seguidos, além do guia para mitigação da cadeia de transmissão e do acordo celebrado com o governo do Estado mediante o Ministério Público para a implantação do cronograma de retorno proposto para as redes pública e privada. O calendário começou nesta segunda, com a Educação Infantil, 3º ano do Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos. As famílias, porém, não estão obrigadas a enviar os filhos.

Entre as medidas destacadas, estão a divisão das turmas em grupos, uso individual de materiais, distanciamento, reforço na higienização dos espaços e equipamentos e, principalmente, nos procedimentos de acompanhamento e observação. O formulário de monitoramento com dados da semana anterior, a medição de temperatura, o questionamento a respeito de sintomas e a identificação precoce de possíveis casos sintomáticos também estão entre os protocolos a serem adotados. Os casos suspeitos serão encaminhados para testagem, e, se positivos, o exame será estendido a todos com quem eles tiveram contato. A notificação será obrigatória para a investigação de eventuais surtos.

