Espaçonave Starliner, da Boeing, alcança a órbita após duas tentativas frustradas

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2022

Apesar do sucesso, lançamento foi prejudicado após quatro propulsores falharem durante o voo. (Foto: Nasa)

A espaçonave Starliner, da Boeing, finalmente alcançou a órbita, em direção a Estação Espacial Internacional, dando um grande passo após duas tentativas frustradas que se tornaram parte dos muitos problemas da empresa e símbolo da sua queda.

A conquista, porém, foi um pouco prejudicada após a Boeing divulgar que dois dos quatro propulsores que deveriam colocar a espaçonave na órbita correta falharam. O Starliner possui 12 propulsores que podem ser usados ​​para tais manobras. Os backups entraram em ação, disseram as autoridades, e a espaçonave entrou na órbita correta.

As autoridades estão otimistas de que o problema não interromperá a missão. A nave tem apenas alguns grandes disparos de propulsores a caminho da estação. E assim que o Starliner se aproximar, ele usará propulsores menores para ajustar sua posição para acoplar.

Ele usaria os propulsores maiores novamente quando saísse da estação para sair de órbita em seu retorno à Terra, mas isso também não deve representar um problema, disse Steve Stich, gerente do programa de tripulação comercial da Nasa.

Enquanto isso, engenheiros em terra investigarão por que os propulsores falharam. Eles estão “tentando entender o que aconteceu e montar um plano para ver se conseguem recuperar os propulsores”, disse Stich.

“O sistema foi projetado para ser redundante e funcionou como deveria”, disse Mark Nappi, um vice-presidente da Boeing que supervisiona o programa Starliner. “E agora a equipe está trabalhando para descobrir por que essas anomalias ocorreram.” Ele acrescentou: “A espaçonave está em excelentes condições. Hoje parece muito bom, e temos muita confiança no veículo.”

O voo é um teste para a Boeing para demonstrar que sua cápsula autônoma pode se encontrar com a estação e depois estacionar. O voo de quinta-feira foi um teste da espaçonave sem pessoas a bordo. Se a missão for bem, A Boeing mais tarde começaria a levar astronautas da Nasa.

A notícia das falhas do propulsor veio depois que a espaçonave decolou com sucesso do Cabo Canaveral a bordo de um foguete Atlas V, iluminando os céus sobre a Costa Espacial da Flórida.

A cápsula ainda precisa alcançar a estação espacial, voando em órbita a 17.500 mph. Em seguida, ele precisa se aproximar cada vez mais da estação, pausando em vários incrementos para garantir que esteja posicionado corretamente. Então a Nasa daria luz verde para atracar.

O retorno também é um grande teste. O Starliner se desprenderia da estação depois de alguns dias, depois viria arremessando-se pela atmosfera espessa, gerando temperaturas de cerca de 3,5 mil graus Fahrenheit. O escudo térmico tem que aguentar. Os pára-quedas têm que trabalhar para desacelerá-lo para o pouso. Assim como os airbags que o Starliner implanta para garantir um toque suave em um dos locais de pouso remotos escolhidos no oeste dos Estados Unidos.

Mas enquanto a Nasa e a Boeing estão aplaudindo, o lançamento foi um grande alívio e uma vitória muito necessária, este é apenas o primeiro passo. Há um longo caminho pela frente.

“Vamos dar um passo de cada vez”, disse Kathy Lueders, administradora associada da Nasa para operações espaciais antes do voo. “Vamos usar isso como aprendizado para nós e então poderemos levar nossas tripulações.”

A Boeing havia tentado e falhado em duas tentativas anteriores de realizar o voo de teste sem tripulação para a estação espacial. A primeira tentativa de voo, em dezembro de 2019, deu errado por causa de um grande problema de software. O relógio de bordo da cápsula estava com 11 horas de atraso. Os controladores terrestres lutaram para se comunicar com a espaçonave e tiveram que terminar a missão sem atracar na estação espacial.

A Boeing passou cerca de 18 meses corrigindo os problemas de software, passando por todas as 1 milhão de linhas de código e investigando o problema junto com a Nasa. Finalmente, a espaçonave retornou à plataforma de lançamento em julho de 2021, mas horas antes do lançamento, os engenheiros descobriram que 13 válvulas no módulo de serviço não podiam ser abertas. A Boeing e a Nasa disseram que resolveram o problema e estão prontos para voar novamente.

Depois que o ônibus espacial Space Shuttle foi aposentado em 2011, a Nasa procurou o setor privado para transportar carga e suprimentos e, eventualmente, seus astronautas para a estação espacial. Em 2014, celebrou contratos com a Boeing e SpaceX para desenvolver naves espaciais capazes de levar astronautas sob seu programa de tripulação comercial.

Inicialmente, a maioria da indústria espacial esperava que a Boeing lançaria primeiro por causa de sua longa herança em voos espaciais. Mas a SpaceX voou sua primeira missão tripulada em 2020 e várias outras desde então. Apesar dos problemas da Boeing, funcionários da Nasa demonstraram confiança na empresa e sua cápsula.

