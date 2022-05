Geral Espuma do mar invade cidade do Uruguai em meio a tempestade Yakecan

Por Redação O Sul | 17 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Uma grossa camada de espuma do mar invadiu a cidade de Punta del Este. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma grossa camada de espuma do mar invadiu a cidade de Punta del Este no Uruguai nesta terça-feira (17) enquanto o país enfrenta uma forte tempestade, que recebeu o nome de Yakecan.

Ventos que chegaram aos 90 quilômetros horários produziram o fenômeno natural que não costuma ser prejudicial aos seres humanos, segundo a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional (NOAA, na sigla em inglês) dos EUA.

“A espuma do mar se forma quando a matéria orgânica dissolvida no oceano, como algas, é agitada pelos fortes ventos e ondas”, disse a NOAA em nota.

Imagens compartilhadas por moradores da cidade mostram ondas invadindo a avenida beira-mar e chegando até mesmo às portarias de prédios e edifícios residenciais na orla.

O Instituto de Meteorologia do Uruguai (Inumet) decretou alerta laranja, o segundo em gravidade, para a costa uruguaia por conta da aproximação da Yakecan – que também atinge o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

No Estado de Santa Catarina, região sul brasileira, a tempestade trouxe baixas temperaturas e uma forte geada, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet), que alertou que as condições devem piorar nesta quarta-feira.

A aproximação da tempestade – inicialmente apontada como um ciclone – gerou chuvas e ventos fortes em toda a região.

Aulas suspensas

O mau tempo no Rio Grande do Sul, com chuva, frio intenso e ventos fortes motivou a suspensão de aulas nesta terça-feira (17) em vários municípios do Estado. De acordo com o Inmet, a semana terá geada na Campanha Gaúcha, neve na Serra Gaúcha e ventos cada vez mais fortes no litoral do estado.

Em Porto Alegre, as aulas nos turnos da tarde e da noite foram suspensas. Segundo a prefeitura, a decisão “protege alunos, professores e funcionários”. A área da saúde municipal também foi afetada. As unidades de saúde e farmácias distritais foram fechadas às 15h desta terça. Serviços presenciais da Diretoria de Vigilância em Saúde de Porto Alegre também foram suspensos. O atendimento deve ser retomado nesta quarta-feira (18).

O município de Rio Grande suspendeu as aulas nesta terça. Já a prefeitura de Canoas suspendeu as aulas da rede pública nesta terça e nesta quarta. Além disso, orientou as escolas particulares a seguirem pelo mesmo caminho. A vacinação da população também foi suspensa.

São José do Norte também suspendeu as aulas nesta terça. “A suspensão ocorre devido às condições climáticas, com previsão de ventos fortes e chuvas intensas, a fim de evitar a exposição de crianças e jovens durante o mau tempo. A Defesa Civil também aconselha que, todos os que puderem, permaneçam em casa”, afirmou a prefeitura, em nota.

O Secretário de Educação de Eldorado do Sul, Gelson Nunes, divulgou um vídeo nas redes sociais da prefeitura, anunciando a decisão e afirmando que quer evitar pôr em risco a vida das pessoas. “As aulas estão suspensas, visto que recebemos uma notificação da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, nos trazendo a informação de que poderá haver ciclones em nosso município, em toda a região, ventos de 60 a 100 quilômetros por hora, o que pode nos trazer prejuízos, quedas de árvores e rede de energia”, disse. As informações são do portal de notícias G1 e da Agência Brasil.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral