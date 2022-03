Acontece Estão abertas as inscrições para o Curso de Formação de Lideranças

Por Redação O Sul | 21 de março de 2022

As inscrições podem ser realizadas até 30 de março. (Foto: Divulgação)

A 3ª edição do Ciclo On-line de Formação de Liderança, promovido pelo Conselho de Futuras Lideranças (Conlider) da FIERGS e Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) está com inscrições abertas até o dia 30 de março. O curso visa desenvolver, capacitar e atualizar líderes ou futuros líderes para que promovam um ambiente de negócio eficiente e sustentável. Dirigidas a sócios de empresas, empreendedores ou quem almeja ocupar cargo de liderança em órgão público ou privado, as aulas acontecem em encontros virtuais, às quartas-feiras, das 19h às 21h30min, de abril a setembro.

Os participantes terão acesso aos conteúdos elaborados especialmente para seu ecossistema de negócio e ainda farão networking com os líderes empresariais do Rio Grande do Sul, Instituições do Estado e integração com o Sistema FIERGS (CIERGS, Sesi, Senai e IEL). Ao longo do curso serão abordados temas como Futurismo, Governança Corporativa e Compliance, Novos Modelos de Negócios, Gestão Ágil, Diálogo, Negociação e Persuasão, Criatividade e Liderando a Si Mesmo.

Este ano, será realizada uma aula inaugural presencial, na sede da FIERGS, com programação especial. Além da presença dos novos alunos, serão convidados alunos das edições de 2020 e 2021 que não tiveram oportunidade de participar de forma presencial.

Informações e inscrições: (51) 3347-8960

Whatsapp (51) 99389-9832

E-mail – conlider@fiergs.org.br

