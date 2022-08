Esporte Estudante encontra figurinha rara de Neymar e torcedores oferecem relógio e até ninhada de cachorro em troca

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2022

Compartilhe esta notícia:











Ao todo, existem 80 figurinhas "especiais", de 20 jogadores. O preço de cada pacote, com cinco figurinhas, é de 4 reais. (Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O que você daria em troca de uma figurinha do álbum da Copa do Mundo que já chegou a ser oferecida, em um site de compra e venda na internet, por 9 mil reais? Um jovem de Campo Grande conseguiu um raro cromo dourado do tipo Legends (lendas, em inglês) do Neymar e recebeu inúmeras ofertas bastante inusitadas em troca do item, que vão de moedas a ninhadas de cachorro.

O estudante de arquitetura Bernardo Roncatti Marques, de 21 anos, foi a uma banca da capital de Mato Grosso do Sul para comprar seu álbum da Copa do Mundo do Catar. Chegando ao local, ele descobriu que existem figurinhas do craque da seleção brasileira considerados “impossíveis” – especula-se que exista apenas uma Legend dourada desse tipo a cada 1,9 mil pacotes.

“Fui até uma banca, mas não tinha mais álbum de capa dura. Para não perder a viagem, comprei algumas figurinhas. Na fila, encontrei uma criança que falou sobre as figurinhas raras. Comprei oito pacotes, e no último que abri estava a figurinha gold do Neymar”, disse.

Em entrevista, o jovem relatou que, mesmo sem divulgar a venda da figurinha, colecionadores entraram em contato tentando negociar o item de valor.

“Ainda nem ofereci na internet e algumas pessoas já me procuraram para comprar a figurinha. Uma mulher falou que o filho dela queria muito e me ofereceu três coisas: um relógio, moedas ou uma ninhada de cachorro de raça”, disse.

Mesmo acompanhando Neymar, que atualmente joga no Paris Saint-Germain (PSG), Bernardo pretende vender o item de colecionador pelo melhor preço que conseguir para viajar. O time do craque é primeiro colocado no campeonato francês.

“Eu nem sabia que essas figurinhas existiam, passei a pesquisar na internet e vi que tem vários colecionadores que estão desesperados atrás. Sempre comprei um álbum, mas nunca consegui completar ou ganhar prêmios, meu objetivo é vender a figurinha para viajar”, disse.

Ao todo, existem 80 figurinhas “especiais”, de 20 jogadores. O preço de cada pacote, com cinco figurinhas, é de 4 reais. As do tipo Legends estão disponíveis em algumas embalagens, sendo a sexta.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte