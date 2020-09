Dicas de O Sul Evento virtual aborda as alterações e oportunidades tributárias durante a pandemia

Por Redação O Sul | 2 de setembro de 2020

Profissionais abordarão a importância de manter a área tributária da empresa em conformidade com a legislação Foto: Agência Brasil

A empresa gaúcha Diferencial Tributária, especializada na redução de custos tributários, participa de um webinar realizado pela Abraidi (Associação Brasileira de Importadores e Distribuidores de Produtos para Saúde) no dia , às 10h.

Para auxiliar um dos setores com maior demanda durante a pandemia de Covid-19, Vinicius Lima, diretor da empresa, e Amanda Garcia, contadora e consultora tributária, falarão sobre “Alterações e oportunidades tributárias durante a pandemia: identificando as mudanças tributárias e como utilizar o compliance fiscal a seu favor”.

No encontro virtual, os profissionais abordarão a importância de manter a área tributária da empresa em conformidade com a legislação e destacarão os benefícios práticos que esta medida traz para os negócios, especialmente para o setor médico-hospitalar, que possui uma grande quantidade de categorias de produtos. Frequentemente, empresas recolhem aos cofres públicos tributos de forma indevida, que representam, em média, entre 1,5% e 2,5% do seu faturamento.

O evento é fechado e será realizado via Zoom. As inscrições podem ser feitas em abraidi.com.br ou pelo WhatsApp da entidade: (11) 94391-0269.

