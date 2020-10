Magazine O príncipe Harry e Meghan Markle não passarão o Natal com a família real

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2020

O casal dará sua própria festa em sua mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos. (Foto: Reprodução)

Pelo segundo ano consecutivo o príncipe Harry e sua esposa Meghan Markle devem passar o Natal longe da Família Real. De acordo com o Daily Mirror, o casal dará sua própria festa em sua mansão em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O tabloide inglês informa que Harry e Meghan irão celebrar a data ao lado da mãe de Markle, Doria Ragland, e do casal David Foster e Katherine McPhee. De acordo com a própria McPhee, seu marido e o príncipe possuem uma relação “muito afetuosa, como pai e filho”. Vale ressaltar que o produtor musical tem 70 anos, ou seja, é apenas um ano mais novo que o príncipe Charles.

Ela ainda disse que tem uma relação muito próxima com Meghan, que foi sua colega de escola na Immaculate High School, em Los Angeles. A duquesa estaria muito empolgada por celebrar seu primeiro Natal nos Estados Unidos em muitos anos e estaria planejando cada detalhe da comemoração.

“Ela quer resgatar as tradições que tinha com sua família e a comida que eles faziam no Natal. […] Ela e Harry querem seguir adiante em suas vidas, e por isso passar o Natal com a família real não está nos planos”, declarou Katherine.

