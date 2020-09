Geral Ex-modelo diz que o atual presidente dos Estados Unidos a agarrou e a beijou à força em 1997

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2020

Os advogados do presidente Donald Trump negam que isso tenha acontecido. (Foto: Joyce N. Boghosian/Casa Branca)

Donald Trump foi acusado novamente de abuso sexual – ele teria usado força para tentar beijar e agarrar a ex-modelo Amy Dorris em um camarote do estádio onde acontecia o torneio de tênis do US Open de 1997. Os advogados do presidente dos Estados Unidos negam que isso tenha acontecido.

O jornal inglês “The Guardian” publicou o relato de Dorris nesta quinta-feira (17). Na época dos fatos, ela tinha 24 anos e namorava Jason Binn, um amigo de Trump.

O casal foi convidado a ir ao camarote de Trump no estádio onde era disputado o US Open. Amy afirma que foi ao banheiro e, quando saiu, o atual presidente dos EUA a aguardava. “Inicialmente, pensei que ele estava esperando para ir ao banheiro, mas não era o caso, infelizmente.”

Ela afirma que houve um breve diálogo entre os dois em que ela, rindo sem graça, pediu para que ele se afastasse. Trump, então, teria usado a força para se impor. Amy afirma que pediu para ele parar, mas isso não aconteceu.

“Ele enfiou a língua na minha boca, e eu estava o empurrando. Foi quando ele começou a apertar com mais força, e as mãos dele passaram a grudar em mim, pelas minhas nádegas, meus seios, minhas costas, tudo. Eu estava no controle dele e não conseguia sair. Não sei qual nome se dá à situação de colocar a língua na boca de alguém. Eu empurrei para fora com meus dentes.”

Advogados de Trump negam o incidente

Na época, Trump tinha 51 anos. Ao jornal, os seus advogados afirmaram que não houve comportamento inadequado de Trump no camarote. Se algo houvesse ocorrido, haveria testemunhas, eles disseram.

Amy e seu namorado foram a outros eventos nos dois dias seguintes – voltaram ao camarote para ver outros jogos de tênis e participaram do velório do estilista Gianni Versace.

Os advogados afirmaram que não se pode acreditar que ela iria, voluntariamente, continuar a conviver com Trump.

A acusadora diz que ela estava longe de sua cidade, não tinha dinheiro e nem um lugar para ir.

Outros casos

A jornalista Jean Carroll já acusou Trump de abuso sexual em uma loja em Nova York, nos anos 1990. Summer Zervos, ex-concorrente de “O Aprendiz”, disse ter sido vítima de assédio sexual pelo atual presidente dos EUA. Jessica Leed, uma ex-empresária, descreveu ao “The New York Times”, em 2016, que viajou ao lado de Trump na primeira classe de um voo nos anos 1980. Cerca de 45 minutos após a decolagem, ele teria levantado o braço do assento e começado a tocá-la. As informações são do portal de notícias G1.

