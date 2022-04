Política Ex-presidente Michel Temer se reúne com empresários e lideranças políticas em Porto Alegre

13 de abril de 2022

Foto: Divulgação/LIDE-RS

Em evento do Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul (LIDE-RS), que ocorreu na tarde de hoje no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, o ex-presidente Michel Temer comentou sobre os desafios políticos do Brasil para os próximos anos.

Temer trouxe a situação atual como polarizada, afirmando que precisa existir um equilíbrio entre os extremos para um bom desenvolvimento do país. Além de falar sobre a importância do MDB ser protagonista nessa aliança para a chamada terceira via, em entrevista coletiva, ele também opinou sobre o trabalho de João Dória e Eduardo leite. Segundo o ex-presidente, os dois são figuras exponenciais. “Eu conheço muito o João Dória, e mais recentemente, admiro o Eduardo Leite. Acho que ele fez um bom governo aqui no Rio Grande do Sul. É uma figura extraordinária”, salientou.

O encontro contou com lideranças empresariais e autoridades políticas do estado, como o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, o secretário do desenvolvimento econômico, Edson Brum, o procurador-geral de Justiça, Marcelo Dornelles, além do deputado estadual Ernani Polo, entre outros.

Além de presidente do Brasil, Michel Temer também foi vice-presidente da República de 2011 a 2016, e assumiu a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e a Secretaria de Segurança Pública duas vezes.

O presidente do LIDE-RS, Eduardo Fernandez, comenta que a visão repassada por Temer aos convidados gera grandes expectativas. “A gente sabe que no Brasil o impacto das decisões políticas é muito relevante dentro da sociedade e também das empresas” acrescenta. Fernandez ressalta que a harmonia entre as instituições é fundamental, “tanto as lideranças políticas quanto as empresarias saíram satisfeitas com a fala do Temer, pois ele trouxe uma palavra que é consenso aqui, que é o equilíbrio”.

