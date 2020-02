Colunistas Exército não faz feriado na duplicação da BR 116

Por Flavio Pereira | 24 de fevereiro de 2020

Obras da Operação Guaíba continuam neste período de carnaval. (Foto Divulgação/CMS)

No feriado de Carnaval o 1º Batalhão Ferroviário do Comando Militar do Sul está aproveitando o tempo estável para adiantar o serviço de fresagem de camada antiga de asfalto no km 315 da BR 116. São 800m de extensão e 4000 M² área, informa o CMS. Esta operação faz parte dos trabalhos na duplicação da BR116 trecho Guaíba-Tapes, chamada de Operação Guaíba. A duplicação desta rodovia, no trecho com aproximadamente 50,8 quilômetros, atualmente é a maior Operação de Construção do Sistema de Engenharia de Construção do Exército, e está orçada em cerca de 207 milhões.

Segue o campeonato de viagens em jatinhos da FAB

O campeonato de viagens em jatinhos da FAB segue disputado. Rodrigo Maia (DEM-RJ) ,o campeão de 209 com 238 viagens já abre vantagem em 2020 com 11 voos em jatinhos da FAB. Em 2019, o numero de voos do presidente da Câmara foi superior o número de dias úteis do ano. Dias Toffoli, presidente do STF, medalha de prata, acumulou até dezembro de 2019, modestos 90 voos. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), fechou dezembro com 50 voos e ficou com a medalha de bronze.

Autor de tentativa de homicídio, Cid Gomes

Depois a tentativa de homicidio coletivo provocada pelo senador licenciado Cid Gomes, da possivel farsa dos ferimentos provocados provavelmente por balas de borracha, e da demora nas autoridades em promoverem a devida apuração dos fatos, pré-campanha eleitoral em Sobral chama a atenção do pais. Cid Gomes, após recuperação milagrosa, deixou o hospital e não permitiu que as “balas” fossem retiradas do seu corpo.

A importância de Sobral para o projeto dos Gomes

A eleição do prefeito de Sobral em outubro deste ano, é questão de honra para a família Gomes,no Ceará. A importância é tamanha,que Cid Gomes solicitou licença do mandato de senador para cuidar da campanha do irmão, em Sobral. Atual prefeito de Sobral, Ivo Gomes, irmão de Ciro e Cid Gomes, recebeu na campanha eleitoral de 2016,doações de R$ 1,346 milhão. Apenas um doador, Alexandre Grendene Bartelle, foi o responsável pela doação como pessoa física, de R$ 1 milhão,conforme recibo eleitoral 000121115598CE000009E. Para que se tenha uma idéia,a outra doação feita no período, ocorreu apenas para a disputa à prefeitura de Porto Alegre,no valor de R$ 30 mil.

Grendene, aliados da família Gomes

A Grendene através de seus sócios,tem sido uma parceira politica fiel da família Gomes no Ceará,com doações expressivas – dentro da previsão legal, registre-se – aos partidos políticos vinculados ao governo do estado e a prefeitura de Sobral, desde o inicio da década de 90, quando se instalaram no Ceará. As doações mudam de partido, conforme a nova filiação do clã Gomes. Naquele estado, a empresa recebe benefícios estimados em 75% da devolução do ICMS gerado,o que equivale a aproximadamente R$ 253 milhões por ano, correspondentes 42% do lucro liquido.

