Falha na Amazon causa "apagão" em casas inteligentes: sem geladeira, aspirador e até campainha

Por Redação O Sul | 8 de dezembro de 2021

Paralisação no braço de computação em nuvem da Amazon prejudicou a entrega de mercadorias da gigante do e-commerce. (Foto: Reprodução)

A instabilidade da plataforma Amazon Web Services (AWS), ferramenta de computação em nuvem da Amazon, deixou milhares de pessoas nos Estados Unidos sem geladeiras e robôs aspiradores.

Os serviços afetados pela pane incluem ainda a assistente de voz Alexa e a unidade de campainha inteligente Ring, dispositivo que conta com uma câmera e um radar para detectar a presença de visitas e está integrado à Alexa.

A interrupção, que começou por volta das 10h (horário do leste dos EUA) de terça-feira, prejudicou as entregas de mercadorias, interrompeu os principais serviços de streaming e impediu que as pessoas entrassem nos parques da Disney.

Irritados, usuários desses dispositivos tuitaram suas frustrações para a conta oficial do Ring. Muitos reclamaram que gastaram tempo reiniciando ou reinstalando seus aplicativos e dispositivos antes de descobrir no Twitter que havia uma interrupção geral dos serviços da web da Amazon.

Os usuários do Multiple Ring disseram que não conseguiam entrar em casa sem acessar o aplicativo do telefone, que estava fora do ar.

A instabilidade afetou também o trabalho dos motoristas de entregas da gigante do e-commerce. “Sou um motorista da Amazon e a interrupção também está nos atingindo e não podemos fazer entregas. Então, estamos apenas jogando karaokê”, disse um usuário do Twitter.

Outros relataram que não conseguiram acender as luzes de Natal. “A interrupção do AWS fez com que minhas luzes de Natal automatizadas não ligassem esta noite”, disse um dos usuários.

As lâmpadas inteligentes pararam de responder aos comandos de voz, relataram muitas pessoas. “Meus pais estão extremamente cientes da interrupção da AWS porque suas lâmpadas domésticas inteligentes não estão respondendo aos comandos de voz no momento”, postou Matt Schultz.

As tarefas domésticas básicas também se tornaram impossíveis para alguns. “us-east-1 está tendo uma interrupção, e minha esposa acabou de reclamar que não conseguiu executar nosso Roomba porque a internet está down. Não consigo aspirar minha casa por causa do AWS. Qual é o destino do mundo?”, escreveu o internauta Thomas Johnson.

A interrupção levou as pessoas a refletirem sobre as armadilhas de se ter uma casa “inteligente”, que depende excessivamente não apenas da internet, mas de uma empresa em particular – enquanto aqueles com casas “burras” brincavam que suas geladeiras e interruptores de luz estavam funcionando muito bem.

Várias das operações afetadas estavam na costa leste dos Estados Unidos. Cerca de nove horas depois, a AWS disse que havia resolvido os problemas de dispositivo de rede que levaram à interrupção.

