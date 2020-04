| Fatos históricos do dia 14 de abril

Por Efemérides | 14 de abril de 2020

(Foto: Banco de Dados)

Eventos

1865 — Abraham Lincoln, 16 presidente dos Estados Unidos, sofre um atentado no Teatro Ford cometido por John Wilkes Booth. Lincoln viria a falecer no dia seguinte.

1912 — O navio de passageiros britânico RMS Titanic colide com um iceberg no Atlântico Norte na sua viagem inaugural.

1927 — O primeiro carro da Volvo é lançado na Suécia.

1942 — Malta recebe a Cruz de Jorge pela valentia de seus habitantes. A Cruz de Jorge foi dada pelo próprio rei Jorge VI e agora é um emblema da bandeira nacional maltesa.

1956 — Em Chicago, o videotape é demonstrado pela primeira vez.

1958 — O satélite soviético Sputnik II regressa após uma missão que durou 162 dias. Esta foi a primeira nave espacial a transportar um animal vivo, uma cadela chamada Laika. A cadela provavelmente viveu apenas algumas horas após o lançamento.

1986 — Em represália pelo atentado de 5 de abril em Berlim Ocidental, que matou dois militares norte-americanos, o presidente dos Estados Unidos Ronald Reagan ordena uma série de ataques aéreos contra a Líbia, matando 60 pessoas.

1988 — Em uma cerimônia das Nações Unidas em Genebra, Suíça, a União Soviética assina um acordo comprometendo-se a retirar suas tropas do Afeganistão.

1999 — Uma chuva de granizo severa atinge Sydney, na Austrália, causando danos consideráveis e tornando-se o desastre natural mais custoso da história da Austrália.

2002 — O presidente venezuelano Hugo Chávez retorna ao cargo dois dias depois de ter sido deposto e preso pelos militares do país.

2003 — 99% do genoma humano foi sequenciado pelo Projeto do Genoma Humano (com uma precisão de 99,99%).

2010 — O vulcão islandês Eyjafjallajökull entra em erupção, causando graves transtornos ao transporte aéreo europeu.

2011 — Líderes do BRICS reúnem-se para a reunião de cúpula de 2011, marcada pela entrada da África do Sul no grupo.

2014 — Duzentas e setenta e seis estudantes são sequestradas pelo Boko Haram em Chibok, Nordeste da Nigéria.

Nascimentos

1857 — Aluísio Azevedo, escritor e jornalista brasileiro (m. 1913).

1896 — Alfredo Volpi, pintor ítalo-brasileiro (m. 1988).

1930 — Carminha Mascarenhas, cantora brasileira (m. 2012).

1932 — Loretta Lynn, cantora norte-americana

1941 — Julie Christie, atriz britânica.

1955 — Ovelha, cantor e compositor brasileiro.

1961 — Humberto Martins, ator brasileiro; e Robert Carlyle, ator estadunidense.

1968 — Anthony Michael Hall, ator estadunidense.

1973 — Adrien Brody, ator estadunidense.

1975 — Anderson Silva, lutador brasileiro.

1977 — Sarah Michelle Gellar, atriz estadunidense.

1982 — Paolla Oliveira, atriz brasileira.

1983 — Wagner Santisteban, ator brasileiro.

1986 — Thaila Ayala, atriz brasileira.

1996 — Abigail Breslin, atriz estadunidense.

Falecimentos

1894 — Adolf Friedrich von Schack, poeta e historiador alemão (n. 1815).

1976 — Zuzu Angel, estilista brasileira (n. 1921).

1981 — Victor Assis Brasil, saxofonista brasileiro (n. 1945).

1986 — Simone de Beauvoir, escritora e filósofa francesa (n. 1908).

2006 — Miguel Reale, filósofo e jurista brasileiro (n. 1910).

2007 — Daniela Barbosa, jogadora brasileira de hóquei em patins (n. 1975).

2010 — Peter Steele, cantor e compositor norte-americano (n. 1962).

2012 — Paulo César Saraceni, diretor e roteirista brasileiro (n. 1932); e Gilberto Velho, antropólogo brasileiro (n. 1945).

2015 — Percy Sledge, cantor e compositor norte-americano (n. 1941).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de |