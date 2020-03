Colunistas Fatos históricos do dia 13 de março

Por Efemérides | 13 de março de 2020

(Foto: Banco de Dados)

Eventos

1781 – William Herschel descobre o planeta Urano.

1881 – Alexandre II da Rússia é assassinado próximo ao seu palácio por radicais que exigem um governo constitucional (pelo calendário juliano, em uso na Rússia naquela ocasião, a data é 1º de março).

1920 – O Kapp-Putsch expulsa o governo da República de Weimar de Berlim.

1933 – A Grande Depressão: os bancos nos Estados Unidos reabrem após a ordem do presidente Franklin D. Roosevelt de “feriado bancário”.

1943 – Holocausto: as forças alemãs liquidam com o gueto judeu de Cracóvia.

1964 – É realizado na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, o Comício das Reformas. Com a presença e discursos do então presidente João Goulart, Leonel Brizola, Miguel Arraes e Luis Carlos Prestes, o ato foi considerado uma provocação de cunho comunista pelos adversários do presidente deposto.

1969 – Programa Apollo: a Apollo 9 retorna com segurança à Terra depois de testar o Módulo Lunar.

1977 – O humorístico Os Trapalhões, estreia na Rede Globo de Televisão.

1984 – A Argentina pede a desmilitarização das ilhas Malvinas.

1986 – A sonda espacial Giotto se aproxima a menos de 500 quilômetros do núcleo do cometa Halley.

1988 – Inaugurado no Japão o mais longo túnel ferroviário do mundo.

1992 – Na Turquia, um terremoto registra 6,8 graus na escala Richter matando mais de 500 pessoas.

1995 – Criação do Manifesto Dogma 95, um movimento cinematográfico internacional.

2013 – O argentino Jorge Mario Bergoglio é eleito papa. Ele adota o nome Francisco.

2019 — Massacre em escola deixa pelo menos 10 mortos e 17 feridos em Suzano, São Paulo, Brasil.

Nascimentos

1830 – Antônio Conselheiro, líder social brasileiro (m. 1897).

1860 – Hugo Wolf, compositor austríaco (m. 1903).

1864 – Alexej von Jawlensky, pintor russo (m. 1941).

1890 – Fritz Busch, maestro alemão (m. 1951).

1898 – Henry Hathaway, diretor e produtor cinematográfico estadunidense (m. 1985).

1899 – John Hasbrouck Van Vleck, físico estadunidense (m. 1980).

1909 – Plinio Bove, médico brasileiro (m. 1995).

1912 – João Braz, poeta, jornalista e escritor português (m. 1993).

1924 – Gessy Fonseca, atriz e dubladora brasileira.

1929 – João Alfredo Medeiros Vieira, jornalista brasileiro.

1930 – Günther Uecker, pintor e escultor alemão.

1940 – Maria Helena Cardoso, técnica de basquetebol brasileira; e Jacqueline Sassard, atriz francesa.

1947 – Antônio de Almendra Freitas Neto, político brasileiro.

1963 – Fito Páez, músico e compositor argentino.

1964 – João Gordo, apresentador e músico brasileiro (Ratos de Porão).

1966 – Chico Science, cantor e compositor brasileiro (m. 1997).

1974 – Vampeta, ex-futebolista e treinador de futebol brasileiro.

1991 – Luan Santana, cantor brasileiro.

1997 – Thiago Maia, futebolista brasileiro.

Falecimentos

1876 – Joseph von Führich, pintor austríaco (n. 1800).

1879 – Adolf Anderssen, enxadrista alemão (n. 1818).

1901 – Benjamin Harrison, político estadunidense (n. 1833).

1913 – Joaquim de Sousa Lobo, político brasileiro (n. 1832).

1945 – Custódio Mesquita, compositor, pianista e regente brasileiro (n. 1910).

1965 – Corrado Gini, estatístico italiano (n. 1884).

1975 – Ivo Andric, escritor servo-croata (n. 1892).

1983 – Louison Bobet, ciclista francês (n. 1925).

1992 – Irmã Dulce, religiosa brasileira (n. 1914).

1999 – Bidu Sayão, soprano brasileira (n. 1902); e Lee Falk, cartunista estadunidense (n. 1911).

2002 – Hans-Georg Gadamer, filósofo alemão (n. 1900).

2004 – Franz König, religioso austríaco (n. 1905).

2008 – Delano Riker, político e empresário brasileiro (n. 1946).

2014 – Paulo Goulart, ator brasileiro (n. 1933).

2018 — Bebeto de Freitas, ex-técnico de vôlei e dirigente de futebol brasileiro (n. 1950).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas

Deixe seu comentário