15 de março de 2020

Eventos

44 a.C. — Júlio César, ditador da República Romana, é esfaqueado até a morte por Marco Júnio Bruto, Caio Cássio Longino, Décimo Júnio Bruto Albino e vários outros senadores romanos nos Idos de março.

1493 — Cristóvão Colombo retorna à Espanha depois de sua primeira viagem às Américas.

1545 — Primeira sessão do Concílio de Trento.

1905 — Revolucionários de Creta anunciam a reunificação da ilha com o resto da Grécia.

1916 — O presidente dos Estados Unidos Woodrow Wilson envia 12 mil soldados para o outro lado da fronteira mexicana em busca do rebelde e líder guerrilheiro Pancho Villa.

1917 — O Czar Nicolau II da Rússia abdica em seu nome e de sua descendência ao trono da Rússia e seu irmão, o grão-duque, torna-se Czar.

1939 — Segunda Guerra Mundial: tropas nazistas ocupam o que restava da Boêmia e da Morávia. A Checoslováquia deixa de existir.

1956 — O musical da Broadway “My Fair Lady” estreia em Nova York.

1967 — A “República dos Estados Unidos do Brasil” passa a ser denominada “República Federativa do Brasil”.

1972 — O filme “O Poderoso Chefão”, de Francis Ford Coppola, baseado em um romance de Mario Puzo de mesmo nome e com adaptação para o cinema do próprio Puzzo e de Coppola, estreia nos cinemas. Ele seria considerado um dos melhores filmes de todos os tempos.

1975 — Ocorre a fusão dos Estados brasileiros do Rio de Janeiro e da Guanabara.

1985 — Término do governo militar brasileiro.

1990 — Mikhail Gorbachev é eleito primeiro presidente executivo da União Soviética.

1991 — A Alemanha reunificada formalmente recupera plenamente a sua soberania, nos termos do Tratado Dois Mais Quatro, com as quatro forças de ocupação do pós-guerra (França, Reino Unido, Estados Unidos e União Soviética) renunciando a todos os direitos que detinham na Alemanha, inclusive a Berlim.

2001 — Três explosões destroem a Plataforma P-36 da Petrobras na Bacia de Campos.

2011 — Início da Guerra Civil Síria.

2019 — Pelo menos 49 pessoas morrem após ataques contra duas mesquitas em Christchurch, na Nova Zelândia.

Nascimentos

1903 — Ivens Bastos de Araújo, político brasileiro (m. 1967).

1910 — Carvalho Pinto, político brasileiro (m. 1987).

1911 — Afrânio Coutinho, educador e escritor brasileiro (m. 2000).

1913 — Jack Fairman, automobilista britânico (m. 2002); e Luís Antônio da Gama e Silva, jurista brasileiro (m. 1979).

1915 — Caterina Boratto, atriz italiana (m. 2010).

1919 — Lawrence Tierney, ator estadunidense (m. 2002).

1920 — Edward Donnall Thomas, médico estadunidense (m. 2012).

1925 — Sérgio Cardoso, ator brasileiro (m. 1972).

1929 — Cecil Taylor, pianista estadunidense.

1933 — Philippe de Broca, cineasta francês (m. 2004).

1938 — Luiz Carlos Maciel, escritor, jornalista e roteirista brasileiro.

1940 — Caçulinha, multi-instrumentista e compositor brasileiro; e Frank Gordon Dobson, político britânico.

1941 — Içami Tiba, médico, escritor e apresentador de televisão brasileiro (m. 2015).

1950 — Paulo Paim, político brasileiro.

1956 — Oswaldo Montenegro, músico brasileiro.

1969 — Kim Raver, atriz estadunidense.

1971 — Euller, ex-futebolista brasileiro.

1973 — Maria Mariana, atriz e roteirista brasileira.

1975 — Eva Longoria, atriz e modelo estadunidense; e Will.i.am, músico estadunidense.

1985 — Kellan Lutz, ator estado-unidense.

1993 — Bia Arantes, atriz e modelo brasileira.

Falecimentos

44 a.C. — Júlio César, general e estadista romano (n. 100 a.C.).

1660 — Luísa de Marillac, educadora, religiosa, santa católica (n. 1591).

1892 — Hipólito Boaventura Carón, pintor brasileiro (n. 1862).

1902 — Custódio de Melo, militar e político brasileiro (n. 1840).

1906 — Esperidião Elói de Barros Pimentel, político brasileiro (n. 1824).

1918 — George Alexander, ator e diretor de teatro britânico (n. 1858).

1927 — Júlio de Mesquita, jornalista brasileiro (n. 1862).

1937 — H. P. Lovecraft, escritor estadunidense (n. 1890).

1959 — Lester Young, músico estadunidense (n. 1909).

1975 — Aristóteles Onassis, magnata grego (n. 1906).

1980 — Octávio Brandão, ativista político e escritor brasileiro (n. 1896).

1981 — René Clair, ator e diretor de cinema francês (n. 1898).

1983 — Rebecca West, escritora britânica (n. 1892).

1985 — Zé Fidélis, cantor, compositor e humorista brasileiro (n. 1910).

1998 — Tim Maia, músico brasileiro (n. 1942).

2009 — Ron Silver, ator, produtor cinematográfico e ativista político norte-americano (n. 1946).

