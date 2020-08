Fatos históricos do dia 17 de agosto

Eventos

1833 — Início da primeira travessia em navio a vapor do Oceano Atlântico.

1903 — Joseph Pulitzer estabelece o Prêmio Pulitzer.

1945 — O livro Animal Farm (A Revolução dos Bichos, no Brasil), de George Orwell, é publicado pela primeira vez.

1940 — Primeiro concerto da Orquestra Sinfônica Brasileira, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, regida por Eugen Szenkar.

1945 — Independência da Indonésia.

1960 — O Gabão torna-se independente da França.

1977 — Jorge Amado lança o romance Tieta do Agreste, uma das obras mais vendidas do autor.

1979 — Fundada a Associação Nacional de Jornais do Brasil, com o objetivo de defender a liberdade de imprensa.

1998 — O então presidente dos Estados Unidos Bill Clinton admite que teve uma “relação física imprópria” com Monica Lewinsky. No mesmo dia, ele confessa que “enganou a nação” sobre o relacionamento com a estagiária da Casa Branca.

2008 — O nadador norte-americano Michael Phelps torna-se o primeiro atleta a conquistar oito medalhas de ouro na história dos Jogos Olímpicos.

2017 — Ataques em Barcelona: uma van atropela propositalmente vários pedestres em La Rambla, matando 14 e ferindo pelo menos 100.

Nascimentos

1841 — Fagundes Varela, poeta brasileiro e patrono da Academia Brasileira de Letras (m. 1875).

1893 — Mae West, atriz norte-americana (m. 1980).

1913 — W. Mark Felt, empresário norte-americano e informante do Escândalo de Watergate (m. 2008).

1920 — Maureen O’Hara, atriz irlandesa.

1934 — João Donato, cantor e compositor brasileiro.

1935 — Candeia, cantor e compositor brasileiro (m. 1978).

1937 — Geórgia Gomide, atriz brasileira (m. 2011).

1943 — Robert De Niro, ator e cineasta norte-americano.

1945 — Paulinho Tapajós, compositor, cantor, produtor musical, escritor e arquiteto brasileiro (m. 2013).

1949 — Julian Fellowes, ator anglo-egípcio.

1951 — Elba Ramalho, cantora brasileira.

1952 — Nelson Piquet, piloto automobilístico brasileiro, tricampeão mundial de Fórmula 1.

1960 — Sean Penn, ator e cineasta norte-americano.

1961 — Emilio Surita, apresentador e radialista brasileiro.

1962 — Zezé di Camargo, cantor e compositor brasileiro.

1972 — Ed Motta, cantor e compositor brasileiro.

1978 — Roger Flores, ex-futebolista brasileiro.

1991 — Austin Butler, ator norte-americano.

1992 — Edgar Salli, futebolista camaronês.

1994 — Taissa Farmiga, atriz norte-americana.

2000 — Lil Pump, rapper norte-americano.

Falecimentos

309 — Papa Eusébio (n. 255).

1850 — José de San Martín, militar argentino (n. 1778).

1949 — Julio Ugarte y Ugarte, filósofo e jornalista peruano (n. 1890).

1969 — Ludwig Mies van der Rohe, arquiteto alemão (n. 1886).

1977 — Geraldo Vieira, escritor brasileiro (n. 1897).

1983 — Ira Gershwin, músico norte-americano (n. 1896).

1987 — Carlos Drummond de Andrade, poeta, contista e cronista brasileiro (n. 1902); e Rudolf Hess, político alemão (n. 1924).

1990 — Pearl Bailey, atriz e cantora estadunidense (n. 1918).

2003 — Roberto Tibau, arquiteto brasileiro (n. 1924).

2008 — Francesco Sensi, dirigente esportivo italiano (n. 1926).

2009 — Miguel Magno, ator brasileiro (n. 1951).

2017 — Paulo Silvino, ator e humorista brasileiro (n. 1939).