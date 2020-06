Efemérides Fatos históricos do dia 23 de junho

Por Efemérides | 23 de junho de 2020

Eventos

1314 — Primeira Guerra de Independência da Escócia: A Batalha de Bannockburn, ao sul de Stirling, começa.

1483 — Papa Sisto IV profere a excomunhão e o interdito à República de Veneza.

1532 — Henrique VIII de Inglaterra e Francisco I de França assinam um tratado secretamente contra o Imperador Carlos I de Espanha.

1565 — Turgut Reis, comandante da marinha do Império Otomano, morre durante o Cerco de Malta.

1661 — Casamento entre Carlos II de Inglaterra e Catarina de Bragança.

1683 — William Penn assina um tratado de amizade com os indíos Lenapes, na Pensilvânia.

1794 — Catarina, a Grande da Rússia permite que os judeus possam morar em Kiev.

1828 — Rei Miguel I de Portugal usurpa a coroa da sua sobrinha, a rainha Maria II de Portugal, dando início às Guerras Liberais.

1940 — Adolf Hitler faz uma excursão de três horas pela arquitetura de Paris com o arquiteto Albert Speer e o escultor Arno Breker em sua única visita à cidade.

1961 — Guerra Fria: entra o vigor o Tratado da Antártida, que estabelece a Antártica como uma reserva científica e proíbe a atividade militar no continente.

1969 — IBM anuncia que, a partir de janeiro de 1970, o preço de seus softwares e serviços será avaliado separadamente do hardware, criando assim a moderna indústria de software.

1991 — Moldávia declara sua independência da URSS.

1996 — O console de videogame doméstico Nintendo 64 é lançado pela primeira vez no Japão, com a Nintendo vendendo 32,93 milhões de unidades em todo o mundo.

2001 — O sismo de 8,4 Mw no sul do Peru abala a costa do Peru com uma intensidade máxima Mercalli de VIII (Grave). Um tsunami destrutivo seguiu-se, deixando pelo menos 74 mortos e 2 687 feridos.

2016 — Reino Unido aprova em um referendo a sua saída da União Europeia, 52% a 48%.

Nascimentos

1456 — Margarida da Dinamarca, Rainha da Escócia (m. 1486).

1596 — Johan Banér, militar sueco (m. 1641).

1654 — Sofia de Saxe-Weissenfels, princesa de Anhalt-Zerbst (m. 1724).

1668 — Giambattista Vico, filósofo e historiador italiano (m. 1744).

1708 —– Maria Leszczyńska, rainha de França e Navarra (m. 1768).

1763 — Josefina de Beauharnais, Imperatriz dos Franceses (m. 1814).

1824 — Carl Reinecke, compositor, professor e pianista alemão (m. 1910).

1907 — Dercy Gonçalves, atriz brasileira (m. 2008).

1947 — Gaúcho da Fronteira, músico uruguaio-brasileiro.

1950 — Orani Tempesta, cardeal brasileiro.

1972 — Zinédine Zidane, ex-futebolista e treinador de futebol francês.

1977 — Jason Mraz, cantor e compositor estadunidense.

1997 — Matheus Fagundes, ator brasileiro.

Falecimentos

1836 — James Mill, filósofo britânico (n. 1773).

1859 — Maria Pavlovna da Rússia (n. 1786).

1881 — Matthias Schleiden, botânico alemão (n. 1804).

1891 — Wilhelm Eduard Weber, físico alemão (n. 1804).

1893 — Theophilus Shepstone, estadista britânico (n. 1817).

1921 — João do Rio, jornalista brasileiro (n. 1881).

1956 — Reinhold Glière, compositor russo (n. 1875).

1959 — Boris Vian, escritor e músico francês (n. 1920).

1969 — Volmari Iso-Hollo, atleta finlandês (n. 1907).

1980 — Varahagiri Venkata Giri, político indiano (n. 1894).

1998 — Leandro, cantor e compositor brasileiro (n. 1961).

2006 — Aaron Spelling, produtor de televisão estadunidense (n. 1923).

2011 — Peter Falk, ator estadunidense (n. 1927).

