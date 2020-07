Colunistas Fatos históricos do dia 25 de julho

Por Efemérides | 25 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







(Foto: Reprodução)

Eventos

1953 — Criação do Ministério da Saúde brasileiro.

1956 — O navio italiano Andrea Doria, que seguia para Nova York, naufraga após se chocar com o Stockholm.

1978 — Nasce o primeiro bebê de proveta.

1980 — O AC/DC lança o seu primeiro álbum após a morte do vocalista Bon Scott, Back in Black, que já vendeu mais de 40 milhões de cópias no mundo inteiro.

1992 — Abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 1992 em Barcelona (Espanha).

1993 — Alain Prost vence o Grande Prêmio da Alemanha de 1993, Hockenheim, a última vitória do piloto francês na Fórmula 1.

1997 — K. R. Narayanan toma posse como o décimo presidente da Índia e o primeiro membro da casta dos intocáveis a ocupar o cargo.

2002 — O Sistema de Vigilância da Amazônia é inaugurado em Manaus pelo presidente Fernando Henrique Cardoso.

Nascimentos

1923 — Leonardo Vilar, ator brasileiro.

1924 — Nelson Sargento, sambista e compositor brasileiro.

1926 — Beatriz Segall, atriz brasileira.

1928 — Jorge Cherques, ator brasileiro (m. 2011).

1930 — Maureen Forrester, contralto canadense (m. 2010); e Wilton Franco, produtor, diretor e apresentador da televisão brasileiro (m. 2012).

1938 — Walter Barelli, político brasileiro (ministro do Trabalho no governo Itamar Franco).

1944 — Ney Latorraca, ator brasileiro.

1947 — Marcos Hummel, jornalista brasileiro.

1963 — Leonardo, cantor brasileiro.

1967 — Matt LeBlanc, ator estadunidense.

1985 — Nelsinho Piquet, piloto brasileiro de automobilismo.

1986 — Hulk, futebolista brasileiro.

Falecimentos

1985 — Carlos Galhardo, cantor brasileiro (n. 1913).

1999 — Rony Cócegas, comediante brasileiro (n. 1940).

2008 — Fernanda Baptista, fadista portuguesa (n. 1919); e Johnny Griffin, saxofonista norte-americano (n. 1928).

2009 — Vernon Forrest, pugilista norte-americano (n. 1971); e Zequinha, futebolista brasileiro (n. 1934).

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Colunistas