Colunistas Fatos históricos do dia 28 de abril

Por Efemérides | 28 de abril de 2020

Eventos

1932 — Anunciada, para uso em seres humanos, uma vacina contra a febre amarela.

1952 — Ocupação do Japão pelo Comandante Supremo das Forças Aliadas: entra em vigor o Tratado de São Francisco, que serviu para finalizar oficialmente a Segunda Guerra Mundial; e assinado o Tratado de Taipei entre o Japão e Taiwan para encerrar oficialmente a Segunda Guerra Sino-Japonesa.

1965 — Guerra Civil na República Dominicana: tropas americanas desembarcam na República Dominicana para “impedir o estabelecimento de uma ditadura comunista” e para evacuar tropas do Exército dos Estados Unidos.

1967 — Muhammad Ali recusa-se a lutar na Guerra do Vietnã. Ele foi punido com a cassação do título mundial de boxe.

1969 — Charles de Gaulle renuncia à presidência da França.

1988 — Perto de Maui, Havaí, a comissária Clarabelle “C.B.” Lansing é arremessada para fora do voo Aloha Airlines 243, um Boeing 737, após uma descompressão explosiva em pleno voo.

2001 — Aos 60 anos, Dennis Tito torna-se o primeiro turista espacial ao partir na nave russa Soyuz TM-32.

Nascimentos

1819 — Ezra Abbot, teólogo e estudioso bíblico norte-americano (m. 1884).

1857 — Antônio Mariano de Oliveira, poeta e escritor brasileiro (m. 1937).

1865 — Vital Brazil, médico e cientista brasileiro (m. 1950).

1876 — Nicola Romeo, empresário e engenheiro italiano (m. 1938).

1889 — António de Oliveira Salazar, político e estadista português (m. 1970).

1908 — Oskar Schindler, empresário alemão (m. 1974).

1911 — Lee Falk, diretor e produtor cinematográfico estadunidense (m. 1999).

1916 — Ferruccio Lamborghini, industrial italiano (m. 1993).

1926 — Harper Lee, escritora estadunidense (m. 2016).

1928 — Yves Klein, artista francês (m. 1962).

1930 — Carolyn Jones, atriz estadunidense (m. 1983).

1931 — Nair Bello, atriz brasileira (m. 2007); e Antônio Augusto Amaral de Carvalho, jornalista e empresário brasileiro.

1933 — Stênio Garcia, ator brasileiro.

1937 — Saddam Hussein, político e estadista iraquiano (m. 2006).

1942 — Eliakim Araújo, jornalista e radialista brasileiro (m. 2016).

1943 — Jacques Dutronc, cantor, compositor e ator francês.

1949 — Paulo César Pinheiro, letrista, compositor e poeta brasileiro.

1950 — Jay Leno, apresentador de televisão estadunidense.

1953 — Kim Gordon, músico norte-americano.

1974 — Penélope Cruz, atriz espanhola.

1981 — Jessica Alba, atriz estadunidense.

1983 — Karen Junqueira, atriz brasileira.

1985 — Renato Cachaça, futebolista brasileiro.

1987 — Robin Schulz, DJ e produtor musical alemão.

1990 — Roberta Ratzke, jogadora de vôlei brasileira.

1997 — Kevin Balanta, futebolista colombiano.

Falecimentos

1876 — Thomas Aird, poeta britânico (n. 1802).

1945 — Benito Mussolini, jornalista e político italiano (n. 1883).

1954 — Léon Jouhaux, sindicalista francês (n. 1879).

1973 — Jacques Maritain, filósofo francês (n. 1882).

1977 — Sepp Herberger, futebolista e treinador de futebol alemão (n. 1897).

1978 — Mohammed Daoud Khan, militar e político afegão (n. 1909).

1992 — Brian Pockar, patinador artístico canadense (n. 1959); e Francis Bacon, pintor britânico (n. 1909).

1999 — Arthur Schawlow, físico americano (n. 1921); e Rory Calhoun, ator norte-americano (n. 1922).

2001 — Carlos Scliar, desenhista, pintor, roteirista e designer gráfico brasileiro (n. 1920); Ken Hughes, ator britânico (n. 1922); Ricardo Câmara, ator, escritor e modelo brasileiro (n. 1963); e Elisa Martins da Silveira, pintora brasileira (n. 1912).

2002 — Ruth Handler, empresária estadunidense (n. 1916).

2012 — Matilde Camus, poeta e escritora espanhola (n. 1919).

2013 — Paulo Vanzolini, zoólogo e compositor brasileiro (n. 1924).

2015 — Antônio Abujamra, ator, diretor de teatro e apresentador de televisão brasileiro (n. 1932).

2018 — Agildo Ribeiro ator e humorista brasileiro (n. 1932).

2019 — Caroline Bittencourt, modelo e apresentadora brasileira (n. 1981).

