Efemérides Fatos históricos do dia 28 de maio

Por Efemérides | 28 de Maio de 2020

(Foto: Reprodução)

Eventos

1358 — Início da Jacquerie, uma revolta popular em França.

1926 — Em Portugal dá-se a Revolução de 28 de Maio de 1926, um golpe de Estado leva à queda da I República e abre caminho à implantação do Estado Novo.

1937 – A Volkswagen é fundada.

1961 — Artigo do advogado Peter Benenson, intitulado “The forgotten prisoners” (“Os prisioneiros esquecidos) é publicado no jornal The Observer, lançando uma campanha pela anistia, considerado o marco para a criação da Anistia Internacional.

1964 — A Organização para a Libertação da Palestina é formada.

1987 — O piloto alemão ocidental Mathias Rust, de 19 anos, escapa da defesa antiaérea soviética e aterra com um monomotor na Praça Vermelha em Moscou (Rússia). Ele é imediatamente detido, sendo libertado em 3 de agosto de 1988.

2002 — A última viga de aço é removida no local original do World Trade Center. As funções de limpeza terminaram oficialmente com uma cerimônia de encerramento no Marco Zero, em Manhattan, Nova York (EUA).

2008 — O Nepal se torna uma república, colocando fim a 240 anos de monarquia. A assembleia constituinte do Nepal aboliu em 25 de maio a única monarquia hinduísta do mundo.

Nascimentos

1738 — Joseph-Ignace Guillotin, médico e político francês, inventor da guilhotina (m. 1814).

1853 — Carl Larsson, pintor francês (m. 1919).

1908 — Ian Fleming, escritor inglês, autor dos livros de James Bond, o agente 007 (m. 1964).

1913 — Ciro Monteiro, cantor e compositor brasileiro (m. 1973).

1917 — Teotônio Vilela, político brasileiro (m. 1983).

1921 — Celso Luft, professor e dicionarista brasileiro (m. 1995).

1941 — Zózimo Barrozo do Amaral, jornalista brasileiro (m. 1997).

1943 — Cecil Thiré, ator e diretor brasileiro.

1944 – Rudolph Giuliani, político estadunidense (ex-prefeito de Nova York).

1945 – John Fogerty, músico estadunidense (Creedence Clearwater Revival); e Patch Adams, médico e ativista estadunidense.

1954 — João do Pulo, atleta brasileiro (m. 1999).

1956 — Augusto Licks, músico brasileiro, guitarrista da banda Engenheiros do Hawaii.

1962 — James Michael Tyler, ator estadunidense.

1968 — Kylie Minogue, cantora e atriz australiana.

1972 – Chiara Mastroianni, atriz italiana.

1975 — André Rizek, jornalista esportivo brasileiro.

1984 — Laila Zaid, atriz brasileira.

1985 – Colbie Caillat, cantora estadunidense; e Carey Mulligan, atriz britânica.

1989 – Rafael Almeida, ator e cantor brasileiro.

Falecimentos

1787 — Leopold Mozart, compositor, professor de música e violinista, pai de Wolfgang Amadeus Mozart. (n. 1719).

1849 — Anne Brontë, escritora e novelista inglesa (n. 1820).

1889 — Francisco Otaviano, advogado, jornalista, diplomata, político e poeta brasileiro (n. 1825).

1963 — Flávio Ribeiro Coutinho, político brasileiro (n. 1882).

1988 — Alfredo Volpi, pintor ítalo-brasileiro (n. 1896).

2001 — Francisco Varela, biólogo e filósofo chileno (n. 1946).

2007 — Toshikatsu Matsuoka, político japonês (n. 1945).

2010 — Gary Coleman, ator estadunidense, conhecido pelo papel no seriado Arnold (n. 1968).

2014 — Malcolm Glazer, empresário estadunidense, dono do Manchester United e do Tampa Bay Buccaneers (n. 1928).

