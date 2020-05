Colunistas Fatos históricos do dia 27 de maio

27 de Maio de 2020

Eventos

1703 — O czar Pedro, o Grande funda a cidade de São Petersburgo, na Rússia.

1941 — O navio de guerra alemão Bismarck é afundado no Atlântico Norte, matando quase 2,1 mil homens.

1942 — Atentado contra Reinhard Heydrich, um dos líderes das SS, feito por agentes checos da resistência vindos de Londres. Morre na semana seguinte.

1947 — Na Alemanha são executados 22 dos condenados no processo de Mauthausen.

1977 — Tentativa de golpe de Estado em Luanda (Angola) por um grupo de dissidentes do MPLA, partido no poder. Estima-se que cerca de 30 mil pessoas tenham sido mortas na sequência de incidentes após o falhanço do golpe.

1990 — O liberal César Gaviria Trujillo é eleito presidente da Colômbia em eleições marcadas por alto índice de abstenção.

1994 — O Nobel de Literatura russo Alexander Soljenítsin regressa à Rússia, após 20 anos de exílio nos Estados Unidos.

2000 — O principal partido protestante da Irlanda do Norte aprova seu plano para restabelecer a divisão de poderes com os católicos.

2007 — A RCTV é retirada do ar pelo governo de Hugo Chávez, de quem era ferrenha opositora. No lugar, entra o canal estatal TVes.

2013 — Na Turquia, ocorrem protestos contra a demolição do Parque Taksim Gezi que, posteriormente, viriam a se transformar em protestos contra o governo turco por todo o país.

2016 — Barack Obama é o primeiro presidente dos Estados Unidos a visitar o Parque Memorial da Paz de Hiroshima e conhecer Hibakusha.

Nascimentos

1922 — Christopher Lee, ator britânico (m. 2015).

1932 — Consuelo Leandro, atriz e humorista brasileira (m. 1999).

1936 — Louis Gossett Jr., ator norte-americano.

1942 – Piers Courage, automobilista inglês (m. 1970).

1944 — Emilio Zapico, automobilista espanhol (m. 1996).

1947 — Branko Oblak, ex-futebolista esloveno.

1952 — Alcione Mazzeo, atriz brasileira.

1954 — Catherine Carr, ex-nadadora norte-americana, campeã olímpica.

1955 — Richard Schiff, ator norte-americano.

1961 — Renato Rocha, músico brasileiro, ex-integrante da banda Legião Urbana (m. 2015).

1963 — Roberto Bomtempo, ator e diretor de cinema brasileiro.

1964 — Adam Carolla, ator e comediante norte-americano.

1965 — Pat Cash, ex-tenista australiano.

1970 — Bel Kutner, atriz brasileira; e Joseph Fiennes, ator britânico.

1971 — Paul Bettany, ator britânico.

1972 — Ivete Sangalo, cantora brasileira.

1975 — Jamie Oliver, chef e apresentador de TV britânico.

1990 — Chris Colfer, ator norte-americano.

Falecimentos

1564 — João Calvino, teólogo cristão francês (n. 1509).

1840 — Nicolo Paganini, compositor e violinista italiano (n. 1782).

1953 — Manuel Said Ali Ida, filólogo brasileiro (n. 1861).

1989 — Arseny Tarkovski, poeta russo (n. 1907).

2003 — Luciano Berio, compositor italiano (n. 1925).

2006 — Alex Toth, cartunista e ilustrador norte-americano (n. 1928); Dino 7 Cordas, violonista brasileiro (n. 1918); e Paul Gleason, ator norte-americano (n. 1939).

2007 — Afonso Soares, radialista e jornalista brasileiro (n. 1925).

2008 — Austregésilo Carrano Bueno, escritor brasileiro (n. 1957).

2009 — Leina Krespi, atriz brasileira (n. 1938).

2017 — Mãe Beata de Iemanjá, sacerdotisa brasileira (n. 1931).

2019 — Gabriel Diniz, cantor brasileiro (n. 1990); e Bill Buckner, jogador de beisebol (n. 1949).

