Colunistas Fatos históricos do dia 31 de outubro

Por Efemérides | 31 de outubro de 2020

Eventos

1517 – Martinho Lutero publica as 95 Teses de sua Reforma.

1905 – Mário de Alencar é eleito para a cadeira nº 21 da ABL (Academia Brasileira de Letras).

1945 – O Peru é admitido como Estado-membro das Nações Unidas.

1969 – Os Beatles lançam o álbum “Abbey Road”.

1975 – A banda Queen lança o compacto de “Bohemian Rhapsody”, canção inovadora que seria considerada uma das melhores da história do rock.

1996 – Voo TAM 402 cai em São Paulo, matando 96 pessoas a bordo e outras três em terra.

2004 – Tabaré Vázquez é eleito presidente do Uruguai.

2007 – Julgamento e condenação dos réus dos atentados de 11 de março de 2004 em Madrid (Espanha).

2010 – Dilma Rousseff é a primeira mulher eleita presidente do Brasil.

2011 – O planeta Terra atinge 7 bilhões de pessoas.

2015 — O voo Metrojet 9268 é bombardeado no Norte da península do Sinai, matando todas as 224 pessoas a bordo.

2017 — Uma caminhonete atinge uma multidão de pessoas na Lower Manhattan, matando oito pessoas.

2019 — Incêndio em trem de passageiros perto de Liaqatpur, Paquistão, mata pelo menos 75 pessoas.

Nascimentos

1902 – Carlos Drummond de Andrade, poeta, contista e cronista brasileiro (m. 1987).

1937 – Claudette Soares, cantora brasileira.

1940 – Walderez de Barros, atriz brasileira.

1941 – Derek Reginald Bell, piloto inglês de Fórmula 1.

1949 – Bob Siebenberg, músico norte-americano (Supertramp).

1950 – Zaha Hadid, arquiteta iraquiana-britânica (m. 2016)

1955 – Iara Jamra, atriz brasileira.

1958 – Sidney Rezende, jornalista brasileiro.

1961 – Peter Jackson, roteirista, diretor e produtor de filmes neozelandês; e Larry Mullen Jr., baterista do U2.

1963 – Dunga, futebolista e treinador brasileiro de futebol; e Dermot Mulroney, ator norte-americano.

1964 – Marcelo Duarte, jornalista e escritor brasileiro.

1969 – Alec Duarte, jornalista brasileiro.

1977 – Larissa Maciel, atriz brasileira.

1978 – Martin Verkerk, tenista holandês.

2000 – Willow Smith, atriz e cantora norte-americana, filha do ator Will Smith.

Falecimentos

1926 – Harry Houdini, ilusionista húngaro (n. 1874).

1966 – Antônio Carneiro Leão, educador e escritor brasileiro (n. 1887).

1984 – Indira Gandhi, política indiana (n. 1917).

1985 – Omar O’Grady, engenheiro e político brasileiro (n. 1894).

1986 – Robert Mulliken, químico norte-americano (n. 1896).

1993 – Federico Fellini, cineasta italiano (n. 1920); e River Phoenix, ator estadunidense (n. 1970).

1999 – Greg Moore, automobilista canadense (n. 1975).

2006 – Pieter Willem Botha, político sulafricano (n. 1916).

