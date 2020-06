Colunistas Fatos históricos do dia 8 de junho

Por Efemérides | 8 de junho de 2020

Eventos

452 — Átila, o Huno invade a Itália.

536 — São Silvério escolhido como Papa (data provável).

570 — Em Meca é fundado o Islã.

632 — Abacar, general árabe e companheiro (sahaba) de Maomé torna-se o primeiro califa do Islão.

1191 — Ricardo Coração de Leão chega à Terra Santa para sua cruzada.

1624 — Um violento sismo atinge o Peru.

1769 — Alvará que cria uma fábrica de louça fina em Lisboa.

1867 — Francisco José I e Isabel da Áustria são coroados Reis da Hungria.

1917 — Primeira Guerra Mundial: tropas dos Estados Unidos desembarcam em Liverpool.

1928 — Segunda Expedição do Norte: o Exército Nacional Revolucionário Chinês captura Pequim, cujo nome é mudado para Beijing (“Capital do Norte”).

1941 — Segunda Guerra Mundial: os Aliados iniciam a Campanha da Síria-Líbano contra as possessões da França de Vichy no Levante.

1972 — Guerra do Vietnã: Phan Thị Kim Phúc, de nove anos, é queimada por napalm, um evento capturado pelo fotógrafo da Associated Press, Nick Ut, momentos depois, enquanto a jovem é vista correndo por uma estrada, no que se tornaria uma icônica foto vencedora do Prêmio Pulitzer.

1973 — Criação da Região Metropolitana de São Paulo.

1992 — Celebrado o primeiro Dia Mundial dos Oceanos coincidindo com a ECO-92 que ocorria no Rio de Janeiro.

2001 — Mamoru Takuma mata oito e fere quinze pessoas com uma faca de cozinha em uma escola primária na prefeitura de Osaka, no Japão.

2004 — Ocorre o primeiro trânsito de Vênus pelo Sol do milênio.

2008 — Pelo menos sete pessoas morreram e dez ficam feridas em um ataque com adaga em Tóquio, no Japão.

Nascimentos

1625 — Giovanni Domenico Cassini, astrônomo italiano (m. 1712).

1671 — Tomaso Albinoni, compositor italiano (m. 1751).

1724 – John Smeaton, engenheiro civil britânico (m. 1794).

1745 — Caspar Wessel, matemático e cartógrafo norueguês (m. 1818).

1804 — Maria Ana da Áustria (m. 1858).

1806 — Johann Baptist Alzog, teólogo alemão (m. 1878).

1810 — Robert Alexander Schumann, músico e compositor alemão (m. 1856).

1829 — John Everett Millais, pintor e ilustrador britânico (m. 1896).

1851 — Jacques-Arsène d’Arsonval, físico francês (m. 1940).

1921 — Suharto, general e ditador indonésio (m. 2008).

1940 — Nancy Sinatra, cantora e atriz estadunidense.

1941 — Padre Zezinho, padre, apresentador e cantor brasileiro.

1950 — Sônia Braga, atriz brasileira.

1970 — Seu Jorge, músico e ator brasileiro.

Falecimentos

632 — Maomé, líder religioso e político árabe (n. 570).

995 — Minamoto no Shigenobu (n. 922).

1042 — Canuto II de Inglaterra (n. 1018).

1290 — Beatriz Portinari, dama florentina (n. 1266).

1376 — Eduardo, o Príncipe Negro (n. 1330).

1492 — Isabel Woodville, rainha consorte de Inglaterra (n. 1437).

1714 — Sofia de Hanôver (n. 1714).

1795 — Luís XVII de França (n. 1785).

1809 — Thomas Paine, político e jornalista norte-americano (n. 1737).

1831 — Lavinia Spencer, Condessa Spencer (n. 1762).

1845 — Andrew Jackson político norte-americano (n. 1767).

1899 — Maria do Divino Coração, nobre alemã e santa católica (n. 1863).

1970 — Abraham Maslow, psicólogo estadunidense (n. 1908).

1982 — Edson Queiroz, empresário brasileiro (n. 1925).

2012 — Ivan Lessa, jornalista e escritor brasileiro (n. 1935).

2018 — Maria Esther Bueno, tenista brasileira (n. 1939).

2019 — Andre Matos, cantor, compositor e pianista brasileiro (n. 1971).

