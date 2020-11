Colunistas Fatos históricos do dia 8 de novembro

Eventos

1793 — Primeira abertura do Louvre ao público como museu.

1799 — Fim mal sucedido da Conjuração Baiana: seus principais líderes, João de Deus Nascimento, Luiz Gonzaga das Virgens e Veiga, Lucas Dantas do Amorim Torres e Manoel Faustino dos Santos Lira, são condenados e executados.

1884 — José Maria Lisboa e Américo de Campos fundam o jornal “Diário Popular”, em São Paulo.

1887 — Emile Berliner patenteia o Gramofone.

1920 — Legalização do aborto na União Soviética.

1939 — Segunda Guerra Mundial – Primeiro atentado contra Hitler, matou oito pessoas e causou ferimentos em outras 63.

1942 — Segunda Guerra Mundial – Forças dos Estados Unidos e Reino Unido desembarcam no norte da África.

1960 — John Kennedy vence, por uma margem apertadíssima, Richard Nixon na eleição para presidente dos Estados Unidos.

1971 — Led Zeppelin lança o álbum Led Zeppelin IV.

2007 — Lançamento no Brasil do último livro da saga de J. K. Rowling, “Harry Potter e as Relíquias da Morte”.

Nascimentos

1802 — Benjamin Hall, engenheiro civil e político britânico, projetista do Big Ben (m. 1867).

1847 — Bram Stoker, escritor irlandês (m. 1912); e Charles Paddock, atleta estadunidense (m. 1943).

1854 — Teófilo Dias, político e poeta brasileiro, patrono da Academia (m. 1889).

1868 — Felix Hausdorff, matemático alemão, um dos fundadores da topologia moderna (m. 1942).

1916 — Peter Weiss, pintor, diretor de cinema e novelista alemão.

1935 — Alain Delon, ator francês.

1945 — Antônio Marcos, ator, compositor e cantor brasileiro (m. 1992).

1951 — Nilson Chaves, músico brasileiro; e Herson Capri, ator brasileiro.

1980 — Luis Fabiano, futebolista brasileiro.

1981 — Joe Cole, futebolista inglês.

1985 — Jack Osbourne, ator inglês.

Falecimentos

1564 — Melchior Fendt, médico e físico alemão (n. 1486).

1575 — Corneille de Lyon, pintor holandês (n. 1500).

1578 — Johann Walter, compositor alemão (n. 1527).

1599 — Francisco Guerrero, músico e compositor espanhol (n. 1528).

1674 — John Milton, poeta inglês (n. 1608).

1692 — Francisco de Brito Freire, militar e historiador português (n. 1622)).

1817 — Andrea Appiani, pintor italiano (n. 1754).

1934 — Carlos Chagas, médico e cientista brasileiro (n. 1879).

1959 — Heleno de Freitas, futebolista brasileiro (n. 1920).

1975 — Jaime Montestrela, escritor português (n. 1925).

1995 — Alonzo Church, matemático norte-americano (n. 1903).

2009 — Vitaly Ginzburg, físico russo (n. 1916).

