Porto Alegre Feirão oferece capacitação digital gratuita a empreendedores

Por Redação O Sul | 7 de fevereiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Serão ministradas oficinas, cursos, palestras e mentorias que irão explorar o potencial das ferramentas on-line. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Já estão abertas as inscrições para o 1º Feirão Digital. A iniciativa é uma realização da Prefeitura de Porto Alegre (PMPA) e do Share – plataforma especializada em educação voltada à inovação e profissionais da indústria criativa – e conta com o apoio da Fecomércio-RS. O evento gratuito atenderá a 500 empreendedores, ensinando como colocar as empresas na internet e tornando os participantes capazes de se relacionar com clientes em ambientes como Facebook, Instagram, WhatsApp e Google.

O feirão acontece no dia 11 de março no Campus Porto Alegre da Unisinos. Ao longo da programação serão ministradas oficinas, cursos, palestras e mentorias que irão explorar todo o potencial das ferramentas on-line, com o objetivo de impulsionar marcas e fidelizar clientes. As inscrições podem ser feitas até 03 de março no link https://www.prefeitura.poa.br/feiraodigital.

O evento também contará com a presença da Sala do Empreendedor. Serão oferecidos serviços e orientações sobre licenciamento, abertura e formalização de negócios, acesso ao microcrédito e informações sobre o Tudo Fácil Empresas.

Experiência personalizada

O Feirão Digital também oferecerá aos inscritos a oportunidade de montar a sua jornada de acordo com os temas de seu interesse. Para isso, contará com três auditórios e seis salas. Também será concedido acesso à plataforma de conteúdo Clube Share por três meses após o encontro. A intenção dos organizadores é manter os participantes conectados a tudo que aprenderam, aumentando a sua intimidade com o ambiente virtual e fazendo com que essa atividade se torne parte da rotina de negócios.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/feirao-oferece-capacitacao-digital-gratuita-a-empreendedores/

Feirão oferece capacitação digital gratuita a empreendedores