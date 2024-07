Acontece Fenac anuncia retomada do calendário de eventos após enchentes

9 de julho de 2024

Após três meses de paralização, Fenac anúncia volta de eventos na sede em Novo Hamburgo, Região Metropolitana de Porto Alegre. Foto: Reprodução / Fenac Foto: Reprodução / Fenac

Após a paralização do calendário de eventos da Fenac, uma das maiores produtoras do estado, para transformação da sede em abrigo e ponto de coleta de doações para vítimas das enchentes de maio no Rio Grande do Sul, a entidade se prepara para retomada do seu centro de eventos em Novo Hamburgo, na Região Metropolitana de Porto Alegre.

O diretor-presidente da Fenac, Márcio Jung, detalha que a partir do dia 10 de julho os pavilhões estarão de volta a sua normalidade. “Foram dois meses difíceis e estamos retomando as atividades de um centro de eventos que proporciona negócios, contatos, alegrias e relacionamentos. Nossa expectativa é ter um segundo semestre do ano com toda energia para isso acontecer”, projeta o diretor.

O retorno dos eventos na Fenac acontecerá com a realização da “Expoclassic”, uma das maiores mostras de carros antigos do país, promovida de 16 a 18 de agosto pela Veteran Car Club Novo Hamburgo.

Além do retorno dos eventos sediados, a retomada da agenda de eventos próprios da Fenac terá início no dia 3 de outubro com a tradicional promoção de calçados, bolsas, roupas e acessórios na feira “Loucura por Sapatos” com novo horário: na quinta e sexta-feira e no sábado e domingo das 10 às 21 horas; já na segunda, terça e quarta-feira será das 14 às 21 horas. Em paralelo, o Festival de Cervejas Artesanais reunirá cervejarias da região, food trucks e música de segunda a sexta-feira das 16 às 22 horas; sábado e domingo das 12 às 22 horas.

Na sequência, de 3 a 5 de novembro, a 11ª Feipet — Feira de Negócios para Animais de Estimação ocupará os pavilhões da Fenac, das 13 às 20 horas. Voltado para profissionais e empresas da área pet, o evento estava previsto inicialmente para ocorrer em junho, e visa apresentar produtos e serviços, possibilitando conexão e novos negócios tanto para expositores e visitantes.

De 9 a 11 de novembro está previsto para ocorrer a 9ª Sul Beleza — Feira Profissional de Beleza, Estética e Bem-estar, contemplando áreas como: cabelos, estética, higiene pessoal, perfumaria, entre outras. Ainda em novembro, a sexta edição da Feira de Autopeças e Reparação Automotiva, Reparasul, reunirá profissionais do setor de reposição e equipamentos para reparação automotiva envolvendo entre vários expositores fabricantes, distribuidores de autopeças e fornecedores de equipamentos. A Reparasul é um evento bienal, com a edição seguinte confirmada para 2026.

Feiras adiadas para 2025

A 5ª Sulserve — Feira Profissional de Panificação, Food Service e Hotelaria, prevista para maio deste ano, foi alterada para os dias 20 a 22 de maio de 2025. A feira é destinada a profissionais e empreendedores dos segmentos de gastronomia, panificação, confeitaria, bares, cafés, e hotelaria, apresentando novidades, tendências e lançamentos na área.

A ExpoRaiz — Feira Nacional dos Campistas Raiz, que aconteceria em julho deste ano, também precisou ser adiado para 2025, quando acontecerá de 1º a 4 de maio.

Fenac conta com comunidade para retomada

Diante do cenário climático que atingiu o Rio Grande do Sul, a Fenac adiou as feiras e os eventos sediados que ocorreriam no centro de eventos para servir como abrigo e ponto de coleta de doações pela Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo.

O local, que chegou a abrigar 3.800 pessoas simultaneamente, agora pede auxílio da comunidade para retomada das atividades. “A comunidade precisou da Fenac e agora a Fenac precisa da comunidade para essa retomada. Faça o seu evento aqui e prestigie os nossos eventos”, reforça o diretor-presidente.

Confira o calendário de eventos

Outubro: 03 a 13/10 — LOUCURA POR SAPATOS | Tradicional Promoção de Calçados da Região e 18º FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS | Cervejarias Artesanais, Gastronomia e Música ao vivo.

Novembro: 03 a 05/11 — FEIPET | Feira Profissional de Negócios para Animais de Estimação, 09 a 11/11 — SUL BELEZA | Feira Profissional de Beleza, Estética e Bem-estar, 20 a 23/11 — REPARASUL | Feira Profissional de Autopeças e Reparação Automotiva.

