Ferj divulga novas datas da 4ª rodada do Carioca, mas STJD determina que Fluminense e Botafogo joguem apenas a partir de domingo

Por Redação O Sul | 24 de junho de 2020

Foto: (Divulgação/Ferj)

A Federação Carioca de Futebol (Ferj) divulgou na tarde desta terça-feira (23), a tabela de jogos que faltam para a finalização da 4ª rodada da Taça Rio. Com as novas datas, o Botafogo enfrentaria o Cabofriense, no Nilton Santos, no sábado (27), e o Fluminense enfrentaria o Volta Redonda, no Maracanã, no domingo (28).

No entanto, logo após a divulgação das novas datas, foi divulgada a decisão do Presidente do STJD, Paulo César Salomão Filho, que aceitou parcialmente os pedidos dos clubes (Botafogo e Fluminense) e adiou jogos da 4ª rodada da dupla para o próximo domingo. Com a decisão, Botafogo e Fluminense só podem jogar a partir de 28 de junho pela 4ª rodada.

Sobre os outros jogos adiados, a nova tabela informa que a partida entre Vasco x Macaé, no São Januário, será no domingo (28), às 16h, e o jogo entre Madureira x Resende será no Conselheiro Galvão, às 15h15, também no domingo (28).

A 4ª rodada do Carioca teve início na semana passada. Na quinta (18), o Flamengo venceu o Bangu por 3 a 0 no Maracanã. No dia seguinte, Portuguesa e Boavista empataram por 0 a 0 na Ilha do Governador.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

