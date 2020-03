Rio Grande do Sul Festa de casamento em Canoas é encerrada devido à pandemia do coronavírus

Por Redação O Sul | 22 de março de 2020

Cerca de 50 pessoas festejavam em local fechado no sábado (21), contrariando decreto da prefeitura que proibiu eventos em prevenção ao coronavírus Foto: Prefeitura Municipal de Canoas Cerca de 50 pessoas festejavam em local fechado no sábado (21), contrariando decreto da prefeitura que proibiu eventos em prevenção ao coronavírus. (Foto: Prefeitura Municipal de Canoas) Foto: Prefeitura Municipal de Canoas

Uma denúncia anônima em Canoas, na Região Metropolitana de Porto Alegre, levou a Guarda Municipal e a BM (Brigada Militar) a intervirem para encerrar uma festa que estava acontecendo no sábado (21), por volta das 13h, em um café no bairro Nossa Senhora das Graças.

A aglomeração de cerca de 50 pessoas afrontou decreto editado pela prefeitura no dia 19 de março, o qual suspende “todo e qualquer evento em local fechado, independente da sua característica”, medida restritiva que tenta conter o avanço da pandemia do coronavírus.

Após a chegada das autoridades, a proprietária do estabelecimento tentou argumentar que não havia irregularidade, mas, ao final, houve concordância em terminar com o casamento amistosamente. A dona do local foi conduzida pela BM para prestar depoimento em uma Delegacia de Polícia.

A denúncia anônima foi feita diretamente ao prefeito de Canoas, Luiz Carlos Busato, que pediu averiguação à Guarda Municipal.

