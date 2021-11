Porto Alegre Festival Hípico Noturno em Porto Alegre prossegue até este domingo

Por Redação O Sul | 27 de novembro de 2021

A competição reúne militares e civis, atletas e praticantes de hipismo de todo o Brasil. (Foto: Rodrigo Ziebell/Divulgação)

Mais antigo evento de hipismo do País, o Festival Hípico Noturno (FHN) realiza sua 62ª edição em Porto Alegre até este domingo (28), na sede do 4º Regimento de Polícia Montada (4° RPMon) da Brigada Militar (BM). Organizado pela corporação e realizado de forma ininterrupta desde 1960, a competição reúne militares e civis, atletas e praticantes de hipismo de todo o Brasil, além dos países do Cone Sul.

Criado com o objetivo de congregar a sociedade e as forças policiais através do esporte, o Festival Hípico Noturno (FHN) também celebra o aniversário de 184 anos da BM, completados em 18 de novembro.

Neste ano, com o avanço da vacinação contra a covid-19 e a redução dos impactos da pandemia, o evento voltou a ser aberto ao público, o qual pode acompanhar a competição que termina neste domingo, com entrada franca. Nesta esta edição, participaram 303 conjuntos de competidores, em provas de escolas (60cm, 80cm e 90cm), mais as séries de um metro, 1m10cm, 1m20cm e a principal, de 1m30cm.

Outra novidade foi a volta da prova à fantasia. Na noite desse sábado (27), os concorrentes participaram fantasiados e foram julgados por um júri composto por técnicos e convidados.

Para maior conforto e entretenimento, um espaço gastronômico com cinco ambientes e atrações culturais ao final dos quatro dias do evento fizeram parte da programação. O 62° FHN contou ainda com a participação de 16 delegações do Brasil e do Uruguai.

A competição também conta com transmissão on-line, para acessibilidade de todos aqueles que não podem acompanhar presencialmente, pelo site LiveHorse. A 62ª edição conta com financiamento do Pró-Esporte – Lei de Incentivo ao Esporte, da Secretaria do Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul.

