Grêmio FGF altera horários de jogos da estreia do segundo turno da dupla Grenal

Por Redação O Sul | 26 de fevereiro de 2020

Jogos ocorrem neste sábado (29) Foto: (Rádio Grenal) Foto: (Rádio Grenal)

A primeira rodada da dupla Grenal na abertura dos segundo turno do Campeonato Gaúcho sofreu alterações. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) alterou os horários das partidas que ocorrem no sábado. A partida do Grêmio contra o Juventude passou para às 11h, na Arena. Ainda no mesmo dia, o Inter encara o Caxias, às 19h, no Centenário. De acordo com entidade, a mudança ocorre em virtude de um pedido detentora dos direitos de transmissão.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

