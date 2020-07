Futebol FGF divulga imagens do novo modelo de troféu para o Gauchão

Por Redação O Sul | 7 de julho de 2020

Modelo tem 80 centímetros de altura Foto: (Divulgação/FGF) Foto: (Divulgação/FGF)

A FGF (Federação Gaúcha de Futebol) divulgou as imagens do novo modelo de taça para os vencedores do Campeonato Gaúcho. A partir deste ano, será adotado uma linha pré-definida, com modelo padronizado e estilização fazendo referência à cultura gaúcha.

A peça, que tem 80 centímetros de altura, possui representações de “aurora”, “farol” e “divindade”, perceptíveis nos detalhes e acabamento. A estrutura é composta por quatro partes: base, bola, corpo e cálice.

A base é feita de material prateado em acabamento fosco. A identificação dos patrocinadores da competição aparece em uma placa metálica serigrafada, logo abaixo da inscrição de “campeão”. A bola e o corpo da taça são de material dourado, respectivamente, fosco e brilhante.

O cálice foi concebido a partir de uma resina especial e recebeu uma borda em metal dourado com alto brilho aplicado. Complementam os detalhes da peça o logo da Federação Gaúcha de Futebol e raios de sol, ambos em metal dourado de alto brilho, e o lettering do Gauchão em alto relevo.

O projeto, que será adotado durante a gestão do presidente Luciano Hocsman, foi criado por um escritório de Porto Alegre especializado em design, em parceria com o Departamento de Marketing da FGF. O modelo já está na sede da Federação, em Porto Alegre.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

