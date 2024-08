Expointer Fiergs promove programação com debates sobre inovação, competitividade e recuperação da indústria na Expointer

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











As atividades no espaço da Fiergs, localizado no setor das Máquinas e Implementos Agrícolas - Quadra 52, começam na terça-feira (27). Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sempre direcionada aos pilares da nova gestão – Inovação, Competitividade, Retenção de Talentos e Recuperação da Indústria –, a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs) terá uma programação especial na Expointer 2024, que teve início neste sábado (24). Serão palestras, apresentações e debates no estande da entidade no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.

As atividades no espaço da Fiergs, localizado no setor das Máquinas e Implementos Agrícolas – Quadra 52, começam na terça-feira (27), com três palestras dentro do tema Inovação. Às 14h, o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) apresenta o IEL Lab – Redesenhando o futuro das indústrias e startups gaúchas. Às 15h, a Rede Senai de Institutos de Inovação e Tecnologia trata sobre Agricultura Digital: Inovações que estão redefinindo o futuro do agro. Já às 17h, o Conselho da Agroindústria (Conagro) da Fiergs, juntamente com Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS), aborda Cases de inovação da indústria de alimentos no RS.

Na quarta-feira (28), a discussão envolve seis temas dentro do pilar Competitividade. A partir das 13h20, o IEL-RS lança o 10º Fórum IEL de Inovação, enquanto o Conagro e o Conselho de Infraestrutura (Coinfra) da Fiergs debatem o Caso Ferroeste: o modal ferroviário como um fator estratégico para a competitividade das agroindústrias, às 14h. Uma hora depois, o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS) apresenta Transição demográfica e o impacto para o futuro do agronegócio. Às 15h30, a Rede Senai de Institutos de Inovação e Tecnologia volta ao estande para tratar da Competitividade Agroindustrial: estratégias para alavancar indústrias e liderar o setor.

Às 16h, O lado oculto dos custos da produtividade é o tema da palestra do superintendente do Sesi-RS, Juliano Colombo. O dia se encerra, às 17h, com o Conagro abordando As oportunidades e desafios para a consolidação das práticas de irrigação no RS, com participação do vice-presidente do Ciergs, Alexandre Guerra; do diretor-regional do Senai-RS, Carlos Trein; do secretário-adjunto do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado, Marcelo Camardelli, e do diretor vice-presidente da Farsul, Domingos Velho.

Retenção de Talentos é a abordagem da quinta-feira (29). Às 14h, o IEL-RS discute Carreiras na Indústria: programas de estágios e bolsas do IEL. Às 15h e 16h, o Sesi-RS apresenta O futuro da força de trabalho e Economia do Cuidado, respectivamente. Indústria mais eficiente: como reter talentos para garantia de uma indústria mais competitiva é a palestra do Senai-RS, às 16h30. O encerramento do dia se dá com a apresentação conjunta do Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS Entendendo o cenário da mão de obra na Construção Civil, a partir das 17h.

O último pilar em debate na Expointer, Recuperação da Indústria, terá, na sexta-feira (30), às 15h30, o Conagro, juntamente com o Observatório da Indústria com Os desafios da recuperação da agroindústria pós tragédia climática no RS, com participação também da superintendência do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). Às 16h, o Núcleo de Acesso ao Crédito (NAC) da Fiergs e o BRDE explicam as Linhas de Crédito Emergenciais. Meia hora após, o IEL-RS trata sobre Imersão Executiva para Lideranças: transformando desafios em oportunidades. Por fim, às 17h, a Rede Senai de Institutos de Inovação e Tecnologia aborda o Recupera Indústria RS: como restaurar e impulsionar a produção no novo cenário econômico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/fiergs-promove-programacao-com-debates-sobre-inovacao-competitividade-e-recuperacao-da-industria-na-expointer/

Fiergs promove programação com debates sobre inovação, competitividade e recuperação da indústria na Expointer

2024-08-25