Acontece VII Fórum Soluções para a Economia Gaúcha será palco de discussões para alavancar desenvolvimento do Estado

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

Compartilhe esta notícia:











Líderes gaúchos estarão reunidos, nesta quinta-feira (29), debatendo práticas e iniciativas para a recuperação do crescimento sustentável do Rio Grande do Sul Foto: Fernando Dias/Seapdr A produtividade média apresentada pelas lavouras é de 8.364 quilos por hectare. (Foto: Fernando Dias/Seapdr) Foto: Fernando Dias/Seapdr

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Uma tarde intensa de debates sobre práticas e iniciativas que possam contribuir para a recuperação do crescimento sustentável do Rio Grande do Sul é o que promete o VII Fórum Soluções para a Economia Gaúcha, que ocorrerá nesta quinta-feira (29), a partir das 14h30. A casa da Rede Pampa na 47ª Expointer será o palco do evento que colocará frente a frente, durante três horas, os maiores líderes do Estado.

A abertura será conduzida pela comunicadora da TV Pampa, Magda Beatriz, e terá como convidados o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o presidente da Assembleia Legislativa, Adolfo Brito, e o secretário da Agricultura, Pecuária e Irrigação do RS, Clair Kuhn. A mediação dos debates ficará a cargo do comunicador Paulo Sérgio Pinto, vice-presidente da Rede Pampa.

Dentre os temas cruciais a serem abordados estão: Inovação e Tecnologia, Infraestrutura, Agronegócio, Indústria e Comércio, e Educação e Capacitação. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Ernani Polo, o momento atual é difícil mas é, também, de ambiguidade.

“Estamos enfrentando um momento desafiador, de reconstrução do nosso Estado, mas ao mesmo tempo esses desafios se tornam oportunidades para que possamos nos reerguer de uma forma mais forte”, confia.

O secretário estará presente no painel inicial, junto do presidente do Banrisul, Fernando Guerreiro de Lemos, do presidente do Sistema Farsul, Gedeão Pereira, do presidente do Sistema Fiergs, Cláudio Bier, do presidente da Cotrijal Nei César Manica, e do presidente do Grupo Famiglia Valduga, Juarez Valduga.

Do Painel 2 farão parte o secretário-chefe da Casa Civil do RS, Artur Lemos, o vice-presidente da Icatu Seguros e presidente da Rio Grande Seguros, César Saut, o diretor de Desenvolvimento do Banrisul, Fernando Postal, o diretor Executivo do Instituto Caldeira, Pedro Valério, o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, e a subsecretária do Parque de exposição Assis Brasil, Elizabeth Cirne e Lima. O encerramento do Fórum contará com a presença do vice-governador do Estado, Gabriel Souza.

Ernani Polo reforça a importância do evento e de ter tantos líderes estaduais reunidos para o debate. “Essa união é um ingrediente fundamental para a reconstrução do Estado. Eu tenho dito que nós vamos reerguer o Rio Grande e a união é um fator determinante para que a gente possa de forma cooperada trabalhar para gerar emprego e renda aos gaúchos e gaúchas”, ressaltou.

O Fórum é uma realização Rede Pampa e Banrisul, com apoio Cotrijal, e é direcionado a empresários, investidores, acadêmicos, estudantes, profissionais liberais, políticos e demais interessados no desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Além dos debates sobre o futuro do Estado, é ainda uma oportunidade ímpar para networking, troca de experiências e estabelecimento de parcerias estratégicas. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site do evento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece

https://www.osul.com.br/forum-sera-palco-discussoes-para-alavancar-estado/

VII Fórum Soluções para a Economia Gaúcha será palco de discussões para alavancar desenvolvimento do Estado

2024-08-25