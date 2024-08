Expointer Vencedores do Troféu Destaques do Agro serão conhecidos na próxima quinta-feira

Por Redação O Sul | 25 de agosto de 2024

Dentre as categorias está a Reconstrução no Campo, que premiará os agricultores que perderam tudo na enchente e deram a volta por cima. Foto: Reprodução Dentre as categorias está a Reconstrução no Campo, que premiará os agricultores que perderam tudo na enchente e deram a volta por cima. (Foto: Divulgação) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A 3ª edição do Troféu Destaques do Agro acontece na próxima quinta-feira (29), às 19h, na casa da Rede Pampa na Expointer. O evento, promovido pela Rede Pampa e pelo Banrisul, com apoio da Cotrijal, celebra os destaques do agronegócio gaúcho, desde os pequenos produtores até cientistas e pesquisadores.

Os homenageados serão reconhecidos por suas contribuições em práticas sustentáveis e inovações no setor, divididas em 5 categorias: Melhores Práticas Ambientais, Técnico Especialista em Agro, Agroindústria Familiar, Produtor Agro e Reconstrução no Campo. “As categorias nós incentivamos para que o produtor se sinta valorizado, para que o técnico se sinta valorizado, para que o pequeno agricultor também se sinta valorizado. Inclusive este ano, uma das premiações é a Reconstrução no Campo, que é reconhecer aquele que realmente perdeu tudo e conseguiu, com muito esforço, voltar a trabalhar”, explica Fernando Postal, Diretor do Banrisul.

Receber o Troféu Destaques do Agro é um orgulho para os produtores. Segundo Postal, ao visitar as propriedades de antigos vencedores, o prêmio está sempre lá, exposto e em destaque. “O produtor se sente valorizado pelas ações que ele fez, pela maneira, o manejo que ele teve no campo, como é que ele cuidou da terra, pelo manejo nas safras, na questão da produção de bovinos… o homem do campo se sente muito feliz, porque ele se sente orgulhoso de tudo que fez, e nós também”. ressalta.

Postal destaca que a escolha dos vencedores é feita por uma comissão especializada, com base nos resultados do último Plano Safra. “Os nossos técnicos, os nossos gerentes de banco, os nossos homens do campo, eles indicam clientes que podem ser agraciados com a premiação. Aí dentro do banco tem uma comissão especializada que analisa todo o trabalho de cada um, fotografias, levantamentos, dados técnicos, para que depois a gente possa selecionar”, explica.

A premiação terá transmissão ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e também na Rádio Liberdade.

